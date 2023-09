MotoGP | Calendario 2024: 22 GP, 11 in concomitanza con la F1

La Dorna e la FIM hanno annunciato questa mattina il calendario della stagione 2024 della MotoGP, che sarà la più lunga di sempre, con ben 22 appuntamenti in agenda. Accanto ai 21 eventi già compresi quest'anno (anche se alla fine ne saranno disputati solo 20), è stato infatti reinserito il Gran Premio d'Aragon, riportando a quattro il conteggio delle gare spagnole.

La stagione si aprirà il 10 marzo in Qatar e si concluderà, come da tradizione, a Valencia, nel weekend del 17 novembre. Dopo averlo perso quest'anno per i lavori di ammodernamento legati allo sbarco della F1, sarà quindi di nuovo la notturna di Lusail ad ospitare il round inaugurale del campionato.

La seconda novità rispetto al 2023 riguarda il Gran Premio di Catalogna, a Barcellona, che torna a prendere la sua posizione "naturale" nel mese di maggio, proprio per lasciare spazio al Motorland Aragon nel mese di settembre.

Le due tappe italiane sono sostanzialmente nel loro slot classico, perché il Gran Premio d'Italia si disputerà al Mugello nel weekend del 2 giugno, mentre quello di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano l'8 settembre.

Contrariamente alle previsioni, nel calendario è nuovamente presente il Gran Premio del Kazakistan, appuntamento che avrebbe dovuto esordire quest'anno, ma che è stato cancellato a causa della guerra in Ucraina. La speranza della Dorna e della Federazione Internazionale è che si possa svolgere regolarmente a metà giugno, subito dopo il Mugello.

Per quanto riguarda la pausa estiva, ci sarà uno stop tra il Gran Premio di Germania del 7 luglio e quello di Gran Bretagna, che aprirà la seconda parte del Mondiale il 4 agosto. Dopo l'esordio positivo dello scorso weekend, è arrivata anche la conferma dell'India, con il Buddh International Circuit che darà il via alla prima delle due triplette asiatiche il 22 settembre.

Della prima faranno parte anche i Gran Premi di Indonesia e Giappone. La seconda invece metterà in fila Australia, Thailandia e Malesia. E' interessante notare anche che ci saranno le bellezza di 11 concomitanze con la F1 nella prossima stagione, quindi il 50% del calendario. Tra le altre cose, contando il nuovo format con le gare Sprint, nel 2024 assisteremo alla bellezza di 44 partenze.

Nel caso in cui dovesse saltare uno degli eventi in programma (Portogallo ed India hanno un asterisco legato al rinnovo del contratto, mentre il Kazakistan all'omologazione della pista), è stata inserito ufficialmente come riserva anche il Balaton Park Circuit in Ungheria.

MotoGP | Ecco il calendario 2024

Data Gran Premio Circuito 10 marzo Qatar Lusail 24 marzo Portogallo Portimao 7 aprile Argentina Termas de Río Hondo 14 aprile Stati Uniti

Austin 28 aprile Spagna Jerez 12 maggio Francia Le Mans 26 maggio Catalogna Barcelona 2 giugno Italia Mugello 16 giugno Kazakistan Sokol 30 giugno Olanda Assen 07 luglio Germania Sachsenring 04 agosto Gran Bretagna Silverstone 18 agosto Austria Red Bull Ring 01 settembre Aragon Motorland 08 settembre San Marino Misano 22 settembre India Buddh International Circuit 29 settembre Indonesia Mandalika 06 ottobre Giappone Motegi 20 ottobre Australia Phillip Island 27 ottobre Thailandia Buriram 3 novembre Malesia Sepang 17 novembre Valencia Ricardo Tormo Cheste MotoGP | Ecco le concomitanze con la F1 9 marzo - F1 Arabia Saudita (gara al sabato) + MotoGP Qatar

24 marzo - F1 Australia + MotoGP Portogallo

7 aprile - F1 Giappone + MotoGP Argentina

26 maggio - F1 Monaco + MotoGP Catalogna

30 giugno - F1 Austria + MotoGP Assen

7 luglio - F1 Gran Bretagna + MotoGP Germania

1 settembre - F1 Italia + MotoGP Aragon

22 settembre - F1 Singapore + MotoGP India

20 ottobre - F1 Austin – MotoGP Australia

27 ottobre - F1 Messico + MotoGP Thailandia

3 novembre - F1 Brasile + MotoGP Malesia