MotoGP | Cal Crutchlow sostituirà ancora Zarco a Brno e ad Assen

Cal Crutchlow proseguirà la sua attuale avventura nel Campionato del Mondo di MotoGP. Sebbene il pilota britannico fosse rimasto lontano dalle piste per oltre due anni, nelle ultime gare, al Mugello e al Balaton Park, ha risposto alla chiamata del Team LCR, che aveva un disperato bisogno di lui per sostituire Johann Zarco, infortunatosi alcune settimane fa in un grave incidente durante la gara del Gran Premio di Catalogna.

Mentre continuiamo ad attendere notizie sul recupero del francese, che continua ad attendere l’intervento alla gamba a causa del rischio di infezione, con lesioni importanti al ginocchio, è stato confermato che continueremo a vedere Crutchlow in sella alla sua Honda.

Il Team LCR ha annunciato questo mercoledì, 10 giugno, che l'inglese salirà sulla RC213V nei prossimi due Gran Premi, che si terranno a Brno, in Repubblica Ceca, dal 19 al 21 giugno, e ad Assen, "La Cattedrale" del motociclismo in Olanda, il weekend successivo, dal 26 al 28.

Sebbene l'ultima gara disputata da Crutchlow nella classe regina fosse il Gran Premio del Giappone 2023 a Suzuka, in qualità di collaudatore della Yamaha (evento in cui è riuscito a conquistare punti classificandosi 13°), la verità è che l'ultimo ritorno del veterano pilota si sta rivelando molto positivo, anche se all'inizio non era sicuro di farlo.

Cal Crutchlow, LCR Honda Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dopo un test contro il tempo a Misano prima del GP d'Italia, sembrava che il #35 sarebbe stato completamente fuori ritmo al Mugello, uno dei circuiti più impegnativi fisicamente del calendario. Ma il pilota di Coventry, a 40 anni, è riuscito a superare le difficoltà, avvicinandosi relativamente ai tempi migliori. Certo, l'enorme sforzo fisico, essendo praticamente in pensione, gli è costato caro, e una grave lesione muscolare vicino alla scapola sinistra lo ha costretto al ritiro nella gara di domenica.

Ciononostante, è riuscito a resistere per l'intera durata del Gran Premio d'Ungheria. Ancora più vicino alla testa della classifica, Crutchlow si è classificato 22° nella Sprint di sabato e 16° nella gara di domenica, approfittando del incidente multiplo causato da Jorge Martin alla partenza. In effetti, era sul punto di conquistare punti, ma una penalità di 16 secondi per pressione degli pneumatici inflitta a Maverick Vinales non è bastata al britannico per strappargli la 15° posizione.