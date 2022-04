MotoGP | Caduta Bagnaia: scongiurate fratture, sarà rivalutato domani

Carica lettore audio

In una Portimao insidiosa a causa della pioggia, la MotoGP è scesa in pista in condizioni tutt’altro che ottimali per una qualifica che ha visto numerose cadute e ha dato grandi spaventi. Uno dei piloti caduti nella trappola del tracciato bagnato è stato Pecco Bagnaia, ingannato dai tratti asciutti. Il pilota Ducati infatti, costretto a passare per il Q1, ha montato la gomma slick nel suo tentativo di assalto al tempo, ma le chiazze d’acqua hanno tradito il piemontese.

Un brutto hisghside ha messo fine alla qualifica di Bagnaia, che è rimasto a terra per qualche secondo. Tanta la paura per il pilota Ducati, per cui si è temuto un infortunio. Nell’impatto con l’asfalto infatti, Pecco ha colpito violentemente la spalla destra e la preoccupazione maggiore riguardava proprio la clavicola e tutta l’area superiore del braccio.

Portato immediatamente in Clinica Mobile, Bagnaia è stato sottoposto a una radiografia che fortunatamente non ha evidenziato fratture. Esito negativo e grande paura scampata, dunque. Però il pilota Ducati è stato trasportato all’ospedale di Portimao per ulteriori accertamenti. Accusa infatti dolore e, nonostante le radiografie siano negative, verrà sottoposto a una TAC per scongiurare ulteriori danni.

All’uscita del Centro Medico, Davide Tardozzi ha rassicurato subito sulle condizioni del suo pilota: “Non ci sono fratture, e non ci sono problemi gravi. Non ha mai perso conoscenza, ma vogliamo approfondire la cosa. Per sicurezza il Dottor Charte vorrà portarlo all'ospedale per fare una TAC e scongiurare eventuali danni”.

Gli fa eco il Dottor Zasa, che approfondisce: “Pecco ha subìto un trauma alla spalla destra, abbiamo fatto delle radiografie e sembra non ci sia niente. Ma lui ha abbastanza dolore, perciò facciamo una TAC all'ospedale di Portimao per assicurarci che non sia nulla”.

Il Dottor Zasa prosegue poi parlando degli altri due piloti caduti e che si sono recati al Centro Medico: “Anche Raul Fernandez ha fatto una radiografia, ma è risultata negativa. Enea Bastianini è dolorante a una mano e verrà in Clinica Mobile al termine delle qualifiche. Ha solo una contusione al polso destro”.

Successivamente ai controlli a cui è stato sottoposto in ospedale, è arrivato un altro piccolo aggiornamento, con il diretto interessato che ha confermato l'assenza di fratture dopo aver fatto ritorno in circuito. La MotoGP poi ha comunicato tramite il suo account ufficiale di Twitter che domani mattina il pilota della Ducati sarà sottoposto ad un'altra valutazione prima del Warm-Up per valutare se dichiararlo "fit" o meno in vista della gara di domani.