MotoGP | Buriram, Libere 3: sette Ducati in Q2, Marc e Aleix in Q1

In barba alle previsioni meteo che volevano la pioggia praticamente per tutto il weekend, il sole continua a splendere su Buriram ed ha permesso ai piloti della MotoGP di sfruttare la pista asciutta anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio della Thailandia, quella che ha delineato il quadro di quelli che hanno accesso diretto alla Q2.

Ancora una volta, a fare la voce grossa sono state le Ducati, perché saranno addirittura sette le Desmosedici GP che affronteranno direttamente la Q2, praticamente tutte ad eccezione di quella di Fabio Di Giannantonio, che occupa il 16° posto nella FP3.

A comandare è stato Jorge Martin che con la moto del Prima Pramac Racing ha fatto segnare il miglior crono del weekend in 1'30"205. Il tutto dopo essere anche incappato in una scivolata alla curva 12. Discorso inverso invece per Jack Miller, che prima ha firmato l'1'30"217 che gli vale il secondo posto, poi è caduto alla curva 3, innescando anche le bandiere gialle che hanno impedito a diversi piloti di migliorarsi nei secondi conclusivi.

Al terzo posto nella classifica di questa mattina c'è il primo degli "intrusi", che è Fabio Quartararo. Il leader del Mondiale ha girato in 1'30"310, ma la buona notizia per lui è che questa prestazione è arrivata con una gomma media montata sul posteriore della sua Yamaha. Segno che il suo potenziale è molto interessante su questa pista.

Prosegue anche il momento positivo di Brad Binder. Dopo il podio di domenica scorsa in Giappone, il sudafricano stamani ha portato la KTM in quarta posizione, staccata di poco più di due decimi, precedendo anche la Suzuki di un ottimo Alex Rins.

A seguire poi c'è tutta la pattuglia Ducati, con Johann Zarco sesto, davanti ad un Enea Bastianini che è riuscito quindi a mettere una pezza alla giornata difficile di ieri, ma anche ai due alfieri della Mooney VR46, ovvero Marco Bezzecchi e Luca Marini. All'appello nelle prime posizioni manca Pecco Bagnaia, che non è riuscito a trovare il time attack giusto e si ritrova solo 17°. Il piemontese però si è qualificato alla Q2 grazie al crono che aveva fatto registrare ieri.

Dovrà passare dalla Q1, dunque, Marc Marquez, beffato da Marini per appena 10 millesimi. Il pilota della Honda deve mangiarsi le mani, perché la top 10 era nelle sue corde, ma ha commesso un errore all'ultima curva, andando molto lungo e quindi si ritrova tagliato fuori.

Sarà però in ottima compagnia, perché le Aprilia hanno continuato a faticare parecchio ad adattarsi alla carcassa da alte temperature ed Aleix Espargaro ha chiuso solo 12°, pagando ben sei decimi. Out anche il suo compagno di squadra Maverick Vinales, parso visibilmente nervoso, che si ritrova addirittura 18°.

Tra quelli che dovranno affrontare la Q1, oltre al già citato Di Giannantonio, c'è anche Franco Morbidelli, 13° con la seconda Yamaha ufficiale. Nella sua scia poi c'è l'altra M1 di Cal Crutchlow, tornato in sella regolarmente nonostante una caviglia dolorante dopo la caduta della FP2 di ieri.

Piccoli passi avanti anche per Danilo Petrucci, sostituto di Joan Mir sulla Suzuki: il ternano è rimasto in 23° posizione, ma ha migliorato il suo tempo e ridotto a solo 1"6 il gap dalla vetta. Non male se si pensa che ha scoperto la GSX-RR solo ieri, su una pista su cui non guidava da tre anni.

E' rimasto ai box invece Raul Fernandez, che sta soffrendo di problemi di stomaco dalla giornata di giovedì. La speranza sua e della KTM Tech3 è che le sue condizioni possano migliorare per permettergli di scendere in pista nelle qualifiche.