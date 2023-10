MotoGP | Buriram, Libere 1: Martin parte forte, Bagnaia è 10°

I due errori pesanti di Mandalika e Phillip Island non sembrano aver scalfito il grande momento di forma di Jorge Martin, perché anche a Buriram è stato il portacolori del Prima Pramac Racing ad aprire le danze, facendo segnare il miglior tempo nel turno inaugurale di prove libere del Gran Premio di Thailandia.

Se si guardano i distacchi, si direbbe che il madrileno ha fatto una grande differenza, visto che con il suo 1'30"520 ha distanziato di 238 millesimi il diretto inseguitore, con il terzo che è già a quasi mezzo secondo. Va detto però che è anche l'unico ad aver montato la gomma media sul posteriore della sua Ducati tra i piloti di vertice (questo fine settimana le mescole posteriori sono la dura e la media).

Più tranquilla la partenza del suo rivale, il leader iridato Pecco Bagnaia, che ha fatto un lavoro mirato a portare il più avanti possibile la gomma posteriore media e alla fine ha chiuso con il decimo tempo, distanziato di poco meno di un secondo. Nel box Ducati però non sembrano essere suonati particolari allarmi, perché è parso il tipico venerdì mattina del campione del mondo, anche se magari qualche difficoltà a fermare la moto si è vista.

La sorpresa di questa mattinata sono state le Aprilia, perché sono state molto competitive su una pista sulla carta poco adatta alla RS-GP. Maverick Vinales è il diretto inseguitore di Martin ed è l'unico ad essere sceso sotto al muro dell'1'31" oltre al connazionale. Non se la passa troppo peggio Aleix Espargaro, che invece occupa la quarta posizione a 651 millesimi.

Nelle primissime posizioni ci sono anche due KTM, ma stupisce il fatto che siano quelle griffate GasGas Tech3: Pol Espargaro ha issato la sua RC16 in terza posizione a 492 millesimi, ma anche quella di Augusto Fernandez è in sesta piazza. La cosa curiosa è che invece le due moto del team factory sono attardate, con Jack Miller e Brad Binder rispettivamente in 13° ed in 14° posizione.

La carcassa più rigida portata al Chang International Circuit per contrastare le alte temperature sembra aver giovato soprattutto a Franco Morbidelli, bravo a portare la Yamaha in quinta posizione, seppur distanziato di 750 millesimi. Per ora ha faticato di più il suo compagno di box Fabio Quartararo, accreditato del 12° tempo a 1"1.

Tolte quelle dei due contendenti al titolo, dunque, sono solamente due le Ducati che per il momento si sono piazzate nella top 10 e si tratta di quelle del Gresini Racing, con il redivivo Fabio Di Giannantonio, reduce dal suo primo podio in MotoGP e finito nel mirino della HRC, in settima posizione ed il compagno Alex Marquez nono. Tra le due Desmosedici GP della squadra faentina si è infilata poi l'Aprilia RNF di Raul Fernandez.

Bisogna scendere fino all'11° posizione per trovare la migliore delle Honda, quella del giapponese Takaaki Nakagami, unico pilota schierato dal Team LCR questo fine settimana, visto che Alex Rins è rientrato in Spagna per sottoporsi ad un'altra operazione alla gamba destra. Più in difficoltà le due RC213V con i colori Repsol perché Marc Marquez è 18° a 1"3 e Joan Mir 20°.

Non se la passano troppo meglio le altre Ducati: il terzetto tutto tricolore composto da Luca Marini, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini è compatto tra la 15° e la 17° posizione, con il vincitore del GP d'Australia, il francese Johann Zarco, che si ritrova addirittura 19°, staccato di 1"3 dalla moto gemella del Prima Pramac Racing.