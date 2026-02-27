Vai al contenuto principale

Prove Libere
MotoGP Thailandia

MotoGP | Buriram, Libere 1: Aprilia parte subito forte con Bezzecchi al top

Le moto della Casa di Noale brillano nella prima sessione del 2026, con il riminese che è il più veloce, ma anche con Martin terzo nonostante una scivolata ed Ogura quarto. In seconda piazza c'è la miglior Ducati con Di Giannantonio, mentre Marc Marquez e Bagnaia sono sesto e settimo, alle spalle della KTM di Acosta. Honda 10° con Marini.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

I test della scorsa settimana avevano già lasciato intendere che il Chang International Circuit potesse essere piuttosto favorevole alle Aprilia e la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Thailandia, che apre la stagione 2026 della MotoGP, non ha fatto altro che confermarlo.

Le RS-GP sono andate infatti ad occupare addirittura tre delle prime quattro posizioni, con Marco Bezzecchi che ha ribadito il suo momento di grande forma. Il riminese, che ha chiuso il 2025 vincendo le ultime due gare, è stato il più veloce con un crono di 1'29"346, ancora piuttosto distante dal record della pista che aveva fatto segnare domenica scorsa nei test. E' anche vero però che tutti hanno proseguito con la gomma soft al posteriore fino alla fine del turno.

Alle sue spalle, staccata di appena 110 millesimi, c'è la migliore delle Ducati, che a sorpresa è stata quella griffata Pertamina Enduro VR46 affidata a Fabio Di Giannantonio. Tuttavia, sono state soprattutto le moto di Noale a fare la voce grossa, con Jorge Martin che è riuscito ad infilarsi subito terzo in 1'29"551, nonostante una scivolata alla curva 12 e buona parte dell'inverno a fare da spettatore a causa di nuovo doppio intervento chirurgico.

In quarta piazza però c'è anche Ai Ogura, con la RS-GP del Trackhouse Racing che in questo fine settimana sfoggia la livrea Gulf, accreditato di un crono di 1'29"655 dopo essere stato molto veloce anche nei test. Tra le altre cose, è curioso che la squadra ufficiale e quella america abbiano fatto scelte aerodinamiche differenti per il codone: la prima monta infatti l'ala posteriore su entrambe le moto, la seconda invece la configurazione con più pinne.

A completare la top 5 c'è la prima delle KTM che, neanche a dirlo, è quella di Pedro Acosta. Il pilota spagnolo ha chiuso con un gap di 332 millesimi, ma va detto che la sua è l'unica RC16 ad essere riuscita ad avvicinarsi alle posizioni di vertice. Le altre, infatti, sono tutte distanziate, a partire da quella di Enea Bastianini, che si trova solamente in 15° piazza, ma quasi sette decimi più indietro rispetto allo "Squalo di Mazarron".

Bisogna scendere fino al sesto posto per trovare il campione del mondo Marc Marquez, che ha fatto segnare un tempo di 1'29"772 e precede di appena 19 millesimi il compagno di squadra Pecco Bagnaia. In casa Ducati per il momento sono state fatte delle scelte prudenti, perché per la prima omologazione aerodinamica è stato scelto il pacchetto 2024, quello con cui era stata cominciata anche la passata stagione.

Ha iniziato abbastanza in sordina anche Alex Marquez, che non è andato oltre al nono tempo con la moto del Gresini Racing, risultando il primo tra quelli che non sono riusciti a scendere sotto al muro dell'1'30" ed ha chiuso alle spalle anche dell'altra Desmosedici GP di Franco Morbidelli.

Nella top 10 c'è spazio anche per la Honda, anche se per il momento le RC213V sembrano abbastanza distanti su questa pista. Luca Marini ha infatti incassato un gap di oltre sette decimi, così come il suo compagno di squadra Joan Mir, che si è piazzato al 12° posto, alle spalle anche dell'ultima delle Aprilia, quella dello spagnolo Raul Fernandez.

La migliore delle Yamaha occupa invece la 13° piazza, con Alex Rins che paga poco meno di un secondo con il suo 1'30"268. Più attardato Fabio Quartararo, che si ritrova addirittura in 18° posizione ed è stato un paio di decimi più lento, provando anche il brivido di una sbandata vistosissima durante le prove di partenza. Davanti a lui c'è anche Diogo Moreira, che con la Honda del Team LCR si è preso ampiamente la palma di miglior rookie con il 16° tempo, mentre Toprak Razgatlioglu non è andato oltre il 21° crono, staccato di 1'"7 con la M1 V4 del Prima Prama Racing.

A chiudere il gruppo poi c'è il collaudatore Ducati Michele Pirro, che è stato chiamato dal Gresini Racing a prendere il posto dell'infortunato Fermin Aldeguer, che sta recuperando dalla frattura del femore sinistro rimediata mentre si allenava all'Aspar Circuit.

FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 17

1'29.346

   183.493  
2 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 16

+0.110

1'29.456

 0.110 183.267  
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 19

+0.205

1'29.551

 0.095 183.073  
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+0.309

1'29.655

 0.104 182.860  
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 19

+0.332

1'29.678

 0.023 182.814  
6 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 21

+0.426

1'29.772

 0.094 182.622  
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 19

+0.445

1'29.791

 0.019 182.584  
8 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 19

+0.588

1'29.934

 0.143 182.293  
9 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 19

+0.666

1'30.012

 0.078 182.135  
10 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 21

+0.722

1'30.068

 0.056 182.022  
11 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 16

+0.726

1'30.072

 0.004 182.014  
12 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 17

+0.736

1'30.082

 0.010 181.994  
13 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 18

+0.922

1'30.268

 0.186 181.619  
14 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 20

+1.001

1'30.347

 0.079 181.460  
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 17

+1.001

1'30.347

 0.000 181.460  
16 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 18

+1.029

1'30.375

 0.028 181.404  
17 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 19

+1.045

1'30.391

 0.016 181.372  
18 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 19

+1.124

1'30.470

 0.079 181.213  
19 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 19

+1.144

1'30.490

 0.020 181.173  
20 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 19

+1.493

1'30.839

 0.349 180.477  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 18

+1.763

1'31.109

 0.270 179.942  
22 Italy M. Pirro Gresini Racing 51 Ducati 19

+2.462

1'31.808

 0.699 178.572  
Guarda i risultati completi

