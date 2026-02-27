MotoGP | Buriram, Libere 1: Aprilia parte subito forte con Bezzecchi al top

I test della scorsa settimana avevano già lasciato intendere che il Chang International Circuit potesse essere piuttosto favorevole alle Aprilia e la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Thailandia, che apre la stagione 2026 della MotoGP, non ha fatto altro che confermarlo.

Le RS-GP sono andate infatti ad occupare addirittura tre delle prime quattro posizioni, con Marco Bezzecchi che ha ribadito il suo momento di grande forma. Il riminese, che ha chiuso il 2025 vincendo le ultime due gare, è stato il più veloce con un crono di 1'29"346, ancora piuttosto distante dal record della pista che aveva fatto segnare domenica scorsa nei test. E' anche vero però che tutti hanno proseguito con la gomma soft al posteriore fino alla fine del turno.

Alle sue spalle, staccata di appena 110 millesimi, c'è la migliore delle Ducati, che a sorpresa è stata quella griffata Pertamina Enduro VR46 affidata a Fabio Di Giannantonio. Tuttavia, sono state soprattutto le moto di Noale a fare la voce grossa, con Jorge Martin che è riuscito ad infilarsi subito terzo in 1'29"551, nonostante una scivolata alla curva 12 e buona parte dell'inverno a fare da spettatore a causa di nuovo doppio intervento chirurgico.

In quarta piazza però c'è anche Ai Ogura, con la RS-GP del Trackhouse Racing che in questo fine settimana sfoggia la livrea Gulf, accreditato di un crono di 1'29"655 dopo essere stato molto veloce anche nei test. Tra le altre cose, è curioso che la squadra ufficiale e quella america abbiano fatto scelte aerodinamiche differenti per il codone: la prima monta infatti l'ala posteriore su entrambe le moto, la seconda invece la configurazione con più pinne.

A completare la top 5 c'è la prima delle KTM che, neanche a dirlo, è quella di Pedro Acosta. Il pilota spagnolo ha chiuso con un gap di 332 millesimi, ma va detto che la sua è l'unica RC16 ad essere riuscita ad avvicinarsi alle posizioni di vertice. Le altre, infatti, sono tutte distanziate, a partire da quella di Enea Bastianini, che si trova solamente in 15° piazza, ma quasi sette decimi più indietro rispetto allo "Squalo di Mazarron".

Bisogna scendere fino al sesto posto per trovare il campione del mondo Marc Marquez, che ha fatto segnare un tempo di 1'29"772 e precede di appena 19 millesimi il compagno di squadra Pecco Bagnaia. In casa Ducati per il momento sono state fatte delle scelte prudenti, perché per la prima omologazione aerodinamica è stato scelto il pacchetto 2024, quello con cui era stata cominciata anche la passata stagione.

Ha iniziato abbastanza in sordina anche Alex Marquez, che non è andato oltre al nono tempo con la moto del Gresini Racing, risultando il primo tra quelli che non sono riusciti a scendere sotto al muro dell'1'30" ed ha chiuso alle spalle anche dell'altra Desmosedici GP di Franco Morbidelli.

Nella top 10 c'è spazio anche per la Honda, anche se per il momento le RC213V sembrano abbastanza distanti su questa pista. Luca Marini ha infatti incassato un gap di oltre sette decimi, così come il suo compagno di squadra Joan Mir, che si è piazzato al 12° posto, alle spalle anche dell'ultima delle Aprilia, quella dello spagnolo Raul Fernandez.

La migliore delle Yamaha occupa invece la 13° piazza, con Alex Rins che paga poco meno di un secondo con il suo 1'30"268. Più attardato Fabio Quartararo, che si ritrova addirittura in 18° posizione ed è stato un paio di decimi più lento, provando anche il brivido di una sbandata vistosissima durante le prove di partenza. Davanti a lui c'è anche Diogo Moreira, che con la Honda del Team LCR si è preso ampiamente la palma di miglior rookie con il 16° tempo, mentre Toprak Razgatlioglu non è andato oltre il 21° crono, staccato di 1'"7 con la M1 V4 del Prima Prama Racing.

A chiudere il gruppo poi c'è il collaudatore Ducati Michele Pirro, che è stato chiamato dal Gresini Racing a prendere il posto dell'infortunato Fermin Aldeguer, che sta recuperando dalla frattura del femore sinistro rimediata mentre si allenava all'Aspar Circuit.