MotoGP | Bulega gode del pieno sostegno della Ducati: il suo futuro dipende dalla VR46

In questa stagione del Mondiale SBK si sono disputati sette round, ciascuno composto da tre gare, e Nicolò Bulega non si è ancora fatto sfuggire una sola vittoria. Leader indiscusso del campionato, ha 121 punti di vantaggio sul suo compagno di squadra, ma soprattutto 264 sul terzo classificato e 278 sul primo pilota che guida una moto diversa da una Ducati.

Bulega sta mettendo a segno prestazioni che già iscrivono la sua stagione nelle pagine storiche del campionato, come il record di otto pole position consecutive che ha appena eguagliato. La prestazione del pilota italiano è quindi assolutamente perfetta ed è diventata la sua carta vincente, tanto che è impossibile ignorarlo per la Ducati.

Se Bulega aveva ottenuto nel rinnovo del contratto firmato lo scorso anno un nuovo incarico come pilota collaudatore MotoGP, era nell'ottica di un dare e avere. Dal punto di vista della Ducati, un contributo prezioso visto che le future moto da Gran Premio correranno con pneumatici Pirelli, di cui il pilota italiano conosce le caratteristiche principali. Ma per lui era anche un modo per posizionarsi in un anno cruciale in cui la grande maggioranza dei posti in griglia era aperto alle trattative.

Oggi, mentre sappiamo che la maggior parte dei posti è già stata assegnata, Bulega inizia a scalpitare. Ne rimane uno solo nell'ambito Ducati, precisamente in VR46, ed è ora che si gioca tutto.

Il suo nome è stato citato dallo stesso Valentino Rossi nella rosa di candidati che è stata stilata: si trova a competere con Franco Morbidelli, che già occupa quel posto, con Luca Marini, fratello del grande capo che ha visto le altre opzioni svanire una dopo l'altra, e con Celestino Vietti, che VR46 spera un giorno di promuovere in MotoGP. Una competizione impari, ma di fronte alla quale Bulega si presenta come il candidato Ducati.

Il marchio ha già inserito uno dei suoi piloti nel team di Valentino Rossi, che il prossimo anno manterrà il suo status privilegiato di "team factory supported". Fermin Aldeguer, sotto contratto diretto con la Ducati, arriverà infatti dal Gresini Racing, dove faranno il loro ingresso due nuovi arrivati. Ciò che è in gioco ora va quindi oltre il pilota e riguarda soprattutto le trattative tra il costruttore ed il team.

I vertici del programma Ducati si sono recati tutti a Misano, nel fine settimana, per assistere all’ennesima tripletta di Bulega. Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, Davide Barana, il direttore tecnico, ma anche Mauro Grassilli, direttore sportivo: erano tutti lì. E quest'ultimo ha tracciato un quadro chiaro della situazione, descrivendo una situazione in cui la palla è ora nel campo del team VR46.

Gigi Dall'Igna e Davide Barana, in prima fila nel box di Nicolò Bulega a Misano. Foto di: Ducati Corse

"Parliamo con il team ad ogni gara, siamo molto vicini al team VR46", ha dichiarato il responsabile in un'intervista a GPOne. "Abbiamo detto più volte quanto noi, come azienda, tenessimo ad avere Nicolò in MotoGP, nel team. Naturalmente, la decisione dipende fortemente da loro perché il posto libero è un posto VR46".

"Stanno quindi decidendo, valutando, e credo che ci daranno una risposta a breve. La direzione è quella, ma è tutto nelle mani del team VR46 e presto capiremo quale sarà il futuro di Nicolò e dove sarà", ha aggiunto Mauro Grassilli.

A Misano c'era anche Claudio Domenicali, che non si è fatto pregare per sottolineare il merito di Bulega e per testimoniare il sostegno del marchio. "Nicolò è cresciuto con noi, dalla Supersport alla Superbike, dove è arrivato come pilota promettente, e sta realizzando cose davvero incredibili", ha dichiarato il CEO della Ducati ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Merita sicuramente una possibilità. Stiamo cercando di agevolarla. Sta discutendo di un passaggio in MotoGP. Il fatto che ci sia un cambio di pneumatici per passare alle Pirelli è, credo, un altro elemento che gioca a suo favore. Quindi, diciamo che siamo gli sponsor di una simile operazione".

Claudio Domenicali mostra un sostegno incondizionato a Nicolò Bulega. Foto di: Ducati Corse

"Novità" che Bulega non può svelare

A sentire il pilota, però, non avrebbe più davvero bisogno di essere difeso, poiché le trattative sarebbero già molto avanzate. "Per il momento non posso dire molto", ha dichiarato Nicolò Bulega all'inizio del weekend, citato anche da Sky Sport MotoGP. E ha aggiunto: "Ci sono novità sul mio futuro, ma non posso dirvi nulla".

"Stiamo lavorando e sento di avere il sostegno della Ducati in questa fase. Per me è importante sentire che mi sono vicini, perché significa che credono ancora in me, forse anche al di là della Superbike, e questo mi motiva molto", ha fatto sapere il leader del mondiale dedicato alle derivate di serie.

"È ancora presto per parlare concretamente di certe situazioni, ma il mio sogno è sempre stato quello di arrivare nel e MotoGP. Ci stiamo lavorando e spero che ci riusciremo".

Le novità a cui fa riferimento Nicolò Bulega potrebbero riguardare la preparazione di una soluzione compensativa per Franco Morbidelli, che nel caso del suo ingaggio sarebbe spinto verso l'uscita dalla MotoGP. Anche il romano è stato avvistato a Misano, in compagnia della dirigenza Ducati Corse, ed è tra i nomi che circolano per affiancare Iker Lecuona nel team ufficiale SBK nel 2027.