MotoGP | Bulega e Ducati i più veloci nel test a Barcellona con le 850cc

Sebbene il Mondiale MotoGP sia già immerso nell'ambita e necessaria pausa estiva, dopo un Gran Premio di Germania che ha lasciato una classifica generale molto interessante, la verità è che il lavoro delle Case non si ferma minimamente.

Per quanto il ritorno in pista non avverrà fino ad agosto, con il GP di Gran Bretagna a Silverstone (weekend dal 7 al 9), i diversi marchi hanno del lavoro da fare in queste settimane. E non tanto per gli 11 appuntamenti che restano della stagione, quanto per preparare ciò che accadrà in una prossima stagione che sarà fondamentale per tutti.

Bisogna ricordare, infatti, che l'anno prossimo la MotoGP inaugurerà una nuova era, con un nuovo regolamento tecnico che comporterà l'arrivo di prototipi di cilindrata inferiore, da 850cc, che inoltre avranno meno aerodinamica e non disporranno più degli abbassatori. A ciò va aggiunto un altro grande cambiamento: Michelin smetterà di essere il fornitore unico di pneumatici per passare il testimone alla Pirelli.

Qualche settimana fa, al termine del GP della Repubblica a Brno, i costruttori hanno potuto partecipare a un test privato organizzato da Pirelli affinché i piloti titolari avessero l'opportunità di iniziare a girare con le MotoGP della prossima stagione, equipaggiate anche con le nuove gomme. Ma, al di là di questo, i collaudi non si fermano. Infatti, proprio questa settimana, dopo la visita al Sachsenring, si è svolto un altro test con le MotoGP da 850cc.

Sia mercoledì che giovedì, i collaudatori di diversi marchi hanno avuto l'opportunità di effettuare una prova a porte chiuse in Spagna, al Circuit de Barcelona-Catalunya. Nello specifico, erano presenti Ducati, Aprilia, KTM e Honda, per mettersi al manubrio delle moto del 2027.

Nicolò Bulega Foto de: GPOne

Su questo tipo di prove, i marchi non forniscono alcuna informazione ufficiale. Ma i nostri colleghi di GPOne.com, sito cugino di Motorsport.com, hanno potuto sapere che la Ducati è stata la più veloce del test. Nicolò Bulega, leader del Mondiale Superbike e collaudatore della Casa di Borgo Panigale, è salito sulla nuova Desmosedici e ha ottenuto un miglior tempo di 1'39"232.

Questo riferimento è, in pratica, un secondo e sette decimi più lento del record della pista con le attuali MotoGP, un 1'37"536 che Alex Marquez ha ottenuto con la Ducati del Gresini Racing durante il Gran Premio di Catalogna del 2025.

Alle spalle di Bulega, nel test si è piazzato Dani Pedrosa con la KTM, a 766 millesimi (1'39"998. Lo spagnolo e l'italiano sono stati gli unici a scendere sotto alla barriera dell'1'40" nei due giorni di test. Terzo è stato Takaaki Nakagami con la Honda, a 826 millesimi da Bulega (1'40"058). La classifica è stata chiusa da Lorenzo Savadori con l'Aprilia, a 0"940 (1'40"172).

MotoGP | I tempi del test con le 850cc a Barcellona



Bulega (Ducati), 1:39.232 Pedrosa (KTM) a 0"766 Nakagami (Honda) a 0"826 Savadori (Aprilia) a 0"940