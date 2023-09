MotoGP | Buddh, Warm-Up: Martin si conferma, ma Bezzecchi è lì

I ritardi ormai sono diventati un leit motiv nel weekend del Gran Premio dell'India e anche il Warm-Up è iniziato circa 25 minuti dopo rispetto a quanto previsto, anche se bisogna dire che questa volta si è trattato veramente di una coincidenza molto sfortunata: il camion che doveva portare in postazione i commissari ha perso olio alla curva 1 e questo ha reso necessario un intervento per rimettere in sicurezza l'area.

Una volta che la sessione è cominciata, i valori non sono sembrati troppo diversi da quelli che abbiamo visto nel resto del weekend, perché davanti a tutti si è issato Jorge Martin con la Ducati del Prima Pramac Racing, realizzando un crono di 1'45"402 con una coppia di gomme medie.

Stessa soluzione utilizzata anche da Marco Bezzecchi, che lo segue in seconda posizione, staccato di 139 millesimi con l'altra Ducati della Mooney VR46. Terzo tempo poi per Fabio Quartararo, che conferma che la sua Yamaha sembra trovarsi più a suo agio che in altre situazioni sul tracciato indiano.

Stesso discorso che vale anche per Joan Mir e per la Honda, che si sono riproposti in quinta posizione, la stessa che occupano sulla griglia di partenza. Il maiorchino, che paga quattro decimi, però ha montato una gomma soft al posteriore, stessa soluzione adottata da Augusto Fernandez, che a sorpresa lo precede con la GasGas Tech3.

Buono anche il sesto tempo di Fabio Di Giannantonio, unico "superstite" nel box del Gresini dopo che il suo compagno Alex Marquez ieri si è fratturato tre costole in una caduta avvenuta nella Q1. Dietro di lui c'è la prima delle KTM, che ancora una volta è stata quella di Brad Binder, mentre a completare la top 10 ci sono la Ducati di Johann Zarco e le due Aprilia di Aleix Espargaro e Raul Fernandez.

Rispetto alla Sprint di ieri, nella quale è tornato sul podio, è rimasto un po' attardato quindi Marc Marquez, che si è dovuto accontentare dell'11° tempo con la sua Honda, staccato di poco meno di sette decimi. Anche lui però si è allineato ai migliori su una coppia di gomme medie. Proprio come Pecco Bagnaia, 13°, che però dovrebbe averne montata una particolarmente usata sul posteriore della sua Ducati per chiudere a sette decimi.

Da segnalare anche l'unica caduta della sessione da 10 minuti, che ha avuto per protagonista Miguel Oliveira alla curva 9, rialzandosi comunque senza particolari conseguenze. Va ricordata poi anche l'altra assenza in pista, quella di Luca Marini: il portacolori della Mooney VR46 sta rientrando in Italia perché nell'incidente alla partenza della Sprint di ieri si è fratturato la clavicola sinistra e dovrà essere operato.