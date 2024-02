MotoGP | Brutta botta per Raul Fernandez: test di Sepang finiti

La MotoGP 2024 deve ancora cominciare e già perde i pezzi. Sono già due infatti i piloti che hanno dovuto rinunciare a partecipare del tutto o in parte ai test collettivi di Sepang.

Il primo forfait è stato quello di Franco Morbidelli, che ad onor del vero si è infortunato in allenamento. Il portacolori del Prima Pramac Racing è caduto la scorsa settimana a Portimao mentre guidava una Ducati Panigale V4 stradale, rimediando una brutta botta alla testa che lo ha costretto a stare anche un giorno e mezzo in osservazione in ospedale.

Nelle ultime ore era parso piuttosto evidente che per lui sarebbe stato complicato recarsi a Sepang, ma oggi è arrivata la doccia fredda, perché i medici che hanno effettuato gli ultimi controlli gli hanno consigliato un periodo di riposo di tre settimane e questo vuol dire che Franky non sarà della partita neppure nei test di fine mese in Qatar.

Non è andata tanto meglio a Raul Fernandez, anche se il portacolori del Trackhouse Racing è riuscito almeno a completare 21 giri con la sua Aprilia nella prima giornata dei test malesi. Una giornata che però si è messa in salita da subito, perché dopo pochi minuti lo spagnolo è stato vittima di un violento highside alla curva 11, nello stesso punto dove era stato tradito dall'asfalto umido anche il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo un primo passaggio dal centro medico, Fernandez è tornato in sella alla RS-GP, ma era piuttosto dolorante al bacino e all'anca, quindi non ha esagerato. Anzi, a fine giornata è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti, che fortunatamente hanno escluso infortuni gravi. Tuttavia, i medici gli hanno consigliato di tornare a casa per riposarsi in vista dei test del 19-20 febbraio in Qatar, quindi per lui la trasferta in Malesia si conclude qui.

"Prima di tutto, vorrei chiedere scusa ad Aprilia e al nostro Trackhouse Racing. Questa mattina, nei primi giri, ho avuto una grossa caduta a causa delle condizioni della pista. Onestamente, non me l'aspettavo. Ma a causa di questa caduta non potrò continuare il test qui a Sepang. Mi sento davvero molto male, perché non avremo la possibilità di continuare a capire meglio la nuova moto", ha detto Raul in una nota diffusa dalla squadra statunitense.

"Per me ora sarà importante recuperare bene e riposare. Guidare la moto in queste condizioni non è sicuro per me, quindi devo concentrarmi sul mio recupero e cercare di essere al 100% nei test del Qatar per poter svolgere tutto il lavoro che avevamo programmato. Voglio scusarmi ancora una volta con Aprilia e con la squadra", ha concluso.