Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

LIVE MotoGP | Gran Premio di Repubblica Ceca, Gara

MotoGP
Repubblica Ceca
LIVE MotoGP | Gran Premio di Repubblica Ceca, Gara

Carrera Cup Italia | Monza: Bristot fa un altro sport in gara 2

Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza: Bristot fa un altro sport in gara 2

MotoGP | Caso Bezzecchi, parla il commissario: "Ero sotto shock, ma significa molto che si sia scusato"

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Caso Bezzecchi, parla il commissario: "Ero sotto shock, ma significa molto che si sia scusato"

F1 | Mercedes, Allison spegne le polemiche: "Favoritismi? Idea del tutto estranea alla nostra cultura"

Formula 1
Barcellona
F1 | Mercedes, Allison spegne le polemiche: "Favoritismi? Idea del tutto estranea alla nostra cultura"

MotoGP | Ecco il punto del mercato piloti 2027 a poche ore dai primi annunci

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Ecco il punto del mercato piloti 2027 a poche ore dai primi annunci

MotoGP | Aprilia condanna il gesto di Bezzecchi, ma spiega perché aveva presentato appello

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Aprilia condanna il gesto di Bezzecchi, ma spiega perché aveva presentato appello

Carrera Cup Italia | Monza: occhio alla "patente a punti"!

Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza: occhio alla "patente a punti"!

FE | Sfortuna Mortara come Hulkenberg: un detrito ha spento la vettura colpendo l’interrutore d’emergenza

Formula E
Sanya ePrix
FE | Sfortuna Mortara come Hulkenberg: un detrito ha spento la vettura colpendo l’interrutore d’emergenza
Ultime notizie
MotoGP Repubblica Ceca

MotoGP | Brno, Warm-Up: Aldeguer è il più veloce, ma occhio al passo di Marquez e Ogura

Il pilota del Gresini Racing svetta scendendo sotto all'1'53" nel finale, ma i più costanti a girare sull'1'53" sono il pilota della Ducati ed il poleman dell'Aprilia Trackhouse, che chiudono rispettivamente secondo e sesto. Attardato il vincitore della Sprint Bagnaia, che prova una modifica di setting che però non dà i risultati sperati.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La sospensione di Marco Bezzecchi per la gara lunga del Gran Premio di Repubblica Ceca ha ovviamente rubato la scena, ma ci sono anche altri 20 piloti che oggi andranno regolarmente in griglia e che stamattina sono scesi in pista per i 10 minuti a disposizione per il Warm-Up.

Dopo che nella Sprint sono già stati diversi i piloti che hanno scelto una coppia di gomme medie, era quasi inevitabile che questa fosse la scelta quasi unanime stamani, in vista del gara lunga, anche se con qualche rara eccezione.

Il più veloce alla fine è stato Fermin Aldeguer, che con la sua Ducati GP25 del Gresini Racing è stato uno dei pochi ad infrangere il muro dell'1'53", facendo segnare un crono di 1'52"990. A livello di passo, però, quello più in palla è sembrato essere Marc Marquez, pure lui autore di un 1'52"970, ma soprattutto capace di girare con grande regolarità sul passo dell'1'53" basso.

La tripletta Ducati è servita da Fabio Di Giannantonio, che segue appena 36 millesimi più indietro con la GP26 con i colori della Pertamina Enduro VR46. E' piuttosto attardata invece quella del vincitore della Sprint di ieri, Pecco Bagnaia, che non è andato oltre al 12° tempo, staccato di poco più di mezzo secondo.

Bisogna ricordare, però, che per lui erano attese delle prove di setting per cercare di aumentare il grip al posteriore e contenere il degrado delle gomme in ottica gara. Una modifica che non sembra essere piaciuta troppo al piemontese e dalla quale probabimente tornerà indietro dunque.

Tornando a scorrere la classifica, in quarta posizione c'è un Pedro Acosta che con la sua KTM deve provare a riscattare la Sprint sfortunata di ieri, rovinata dall'abbassatore rimasto bloccato in posizione bassa, che lo ha portato al ritiro. Stupisce poi il quinto tempo della Yamaha Pramac di Jack Miller, che ha preceduto l'altro osservato speciale Ai Ogura, che oggi scatterà dalla pole con l'Aprilia Trackhouse ed è quello che insieme a Marquez ha martellato con più regolarità sull'1'53" basso.

Buono anche il settimo tempo di Diogo Moreira, che con la sua Honda oggi prenderà il via dalla seconda fila e vorrà rifarsi della caduta di ieri nella Sprint, avvenuta nelle prime fasi, ma quando era in terza posizione. A seguire troviamo l'altra Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e la KTM Tech3 di Enea Bastianini, che è stato il più veloce tra le rare eccezioni che stamani hanno girato con la gomma soft al posteriore in 1'53"290.

La top 10 si completa con la Yamaha di Fabio Quartararo, mentre gli altri italiani, oltre al già citato Bagnaia, sono abbastanza attardati. Franco Morbidelli, che ieri aveva saltato le interviste perché non si sentiva bene dopo la Sprint, è 14° con la Ducati della Pertamina Enduro VR46, mentre Luca Marini è 19° con la sua Honda.

Come detto, sono solo 20 i piloti che parteciperanno alla gara di oggi. Oltre a Bezzecchi, l'altro assente sarà Alex Marquez, che era al rientro ad un mese dal terribile incidente di Barcellona ed ha deciso di fermarsi dopo le qualifiche allo scopo di presentarsi in condizioni fisiche migliori tra una settimana ad Assen.

La classifica del Warm-Up

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 5

1'52.848

   172.362  
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 6

+0.122

1'52.970

 0.122 172.176  
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 6

+0.158

1'53.006

 0.036 172.121  
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 6

+0.243

1'53.091

 0.085 171.992  
5 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+0.258

1'53.106

 0.015 171.969  
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 5

+0.291

1'53.139

 0.033 171.919  
7 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 6

+0.318

1'53.166

 0.027 171.878  
8 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+0.428

1'53.276

 0.110 171.711  
9 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 6

+0.442

1'53.290

 0.014 171.690  
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 6

+0.470

1'53.318

 0.028 171.647  
11 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 6

+0.499

1'53.347

 0.029 171.604  
12 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 6

+0.519

1'53.367

 0.020 171.573  
13 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 6

+0.582

1'53.430

 0.063 171.478  
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 5

+0.769

1'53.617

 0.187 171.196  
15 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+0.861

1'53.709

 0.092 171.057  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 6

+0.878

1'53.726

 0.017 171.032  
17 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 6

+0.939

1'53.787

 0.061 170.940  
18 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 6

+1.035

1'53.883

 0.096 170.796  
19 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 6

+1.073

1'53.921

 0.038 170.739  
20 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 5

+1.567

1'54.415

 0.494 170.002  
Guarda i risultati completi

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Repubblica Ceca
Prossimo Articolo MotoGP | Aprilia condanna il gesto di Bezzecchi, ma spiega perché aveva presentato appello

Top Comments
More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Caso Bezzecchi, parla il commissario: "Ero sotto shock, ma significa molto che si sia scusato"

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Caso Bezzecchi, parla il commissario: "Ero sotto shock, ma significa molto che si sia scusato"

MotoGP | Aprilia condanna il gesto di Bezzecchi, ma spiega perché aveva presentato appello

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Aprilia condanna il gesto di Bezzecchi, ma spiega perché aveva presentato appello

MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Repubblica Ceca

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Repubblica Ceca
More from
Marc Marquez

MotoGP | Marquez: "Terzo va bene, in scia non si possono tirare le staccate, ma sto meglio"

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Marquez: "Terzo va bene, in scia non si possono tirare le staccate, ma sto meglio"

MotoGP | Brno, Libere 1: Marquez scivola ma detta il ritmo davanti a Quartararo, solo 16° Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Brno, Libere 1: Marquez scivola ma detta il ritmo davanti a Quartararo, solo 16° Bezzecchi

MotoGP | Marquez esclude di provare una F1 in futuro, Quartararo invece vuole provarci

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Marquez esclude di provare una F1 in futuro, Quartararo invece vuole provarci
More from
Ducati Team

MotoGP | Ecco il punto del mercato piloti 2027 a poche ore dai primi annunci

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Ecco il punto del mercato piloti 2027 a poche ore dai primi annunci

MotoGP | Bagnaia-Ducati: un matrimonio con la scadenza, che ora però può almeno finire in bellezza

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Bagnaia-Ducati: un matrimonio con la scadenza, che ora però può almeno finire in bellezza

MotoGP | Bagnaia: "I passi avanti sono evidenti, ora dobbiamo continuare a crederci"

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Bagnaia: "I passi avanti sono evidenti, ora dobbiamo continuare a crederci"

Ultime notizie

LIVE MotoGP | Gran Premio di Repubblica Ceca, Gara

MotoGP
Repubblica Ceca
LIVE MotoGP | Gran Premio di Repubblica Ceca, Gara

Carrera Cup Italia | Monza: Bristot fa un altro sport in gara 2

Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza: Bristot fa un altro sport in gara 2

MotoGP | Caso Bezzecchi, parla il commissario: "Ero sotto shock, ma significa molto che si sia scusato"

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Caso Bezzecchi, parla il commissario: "Ero sotto shock, ma significa molto che si sia scusato"

F1 | Mercedes, Allison spegne le polemiche: "Favoritismi? Idea del tutto estranea alla nostra cultura"

Formula 1
Barcellona
F1 | Mercedes, Allison spegne le polemiche: "Favoritismi? Idea del tutto estranea alla nostra cultura"