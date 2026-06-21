MotoGP | Brno, Warm-Up: Aldeguer è il più veloce, ma occhio al passo di Marquez e Ogura
Il pilota del Gresini Racing svetta scendendo sotto all'1'53" nel finale, ma i più costanti a girare sull'1'53" sono il pilota della Ducati ed il poleman dell'Aprilia Trackhouse, che chiudono rispettivamente secondo e sesto. Attardato il vincitore della Sprint Bagnaia, che prova una modifica di setting che però non dà i risultati sperati.
Fermin Aldeguer, Gresini Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
La sospensione di Marco Bezzecchi per la gara lunga del Gran Premio di Repubblica Ceca ha ovviamente rubato la scena, ma ci sono anche altri 20 piloti che oggi andranno regolarmente in griglia e che stamattina sono scesi in pista per i 10 minuti a disposizione per il Warm-Up.
Dopo che nella Sprint sono già stati diversi i piloti che hanno scelto una coppia di gomme medie, era quasi inevitabile che questa fosse la scelta quasi unanime stamani, in vista del gara lunga, anche se con qualche rara eccezione.
Il più veloce alla fine è stato Fermin Aldeguer, che con la sua Ducati GP25 del Gresini Racing è stato uno dei pochi ad infrangere il muro dell'1'53", facendo segnare un crono di 1'52"990. A livello di passo, però, quello più in palla è sembrato essere Marc Marquez, pure lui autore di un 1'52"970, ma soprattutto capace di girare con grande regolarità sul passo dell'1'53" basso.
La tripletta Ducati è servita da Fabio Di Giannantonio, che segue appena 36 millesimi più indietro con la GP26 con i colori della Pertamina Enduro VR46. E' piuttosto attardata invece quella del vincitore della Sprint di ieri, Pecco Bagnaia, che non è andato oltre al 12° tempo, staccato di poco più di mezzo secondo.
Bisogna ricordare, però, che per lui erano attese delle prove di setting per cercare di aumentare il grip al posteriore e contenere il degrado delle gomme in ottica gara. Una modifica che non sembra essere piaciuta troppo al piemontese e dalla quale probabimente tornerà indietro dunque.
Tornando a scorrere la classifica, in quarta posizione c'è un Pedro Acosta che con la sua KTM deve provare a riscattare la Sprint sfortunata di ieri, rovinata dall'abbassatore rimasto bloccato in posizione bassa, che lo ha portato al ritiro. Stupisce poi il quinto tempo della Yamaha Pramac di Jack Miller, che ha preceduto l'altro osservato speciale Ai Ogura, che oggi scatterà dalla pole con l'Aprilia Trackhouse ed è quello che insieme a Marquez ha martellato con più regolarità sull'1'53" basso.
Buono anche il settimo tempo di Diogo Moreira, che con la sua Honda oggi prenderà il via dalla seconda fila e vorrà rifarsi della caduta di ieri nella Sprint, avvenuta nelle prime fasi, ma quando era in terza posizione. A seguire troviamo l'altra Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e la KTM Tech3 di Enea Bastianini, che è stato il più veloce tra le rare eccezioni che stamani hanno girato con la gomma soft al posteriore in 1'53"290.
La top 10 si completa con la Yamaha di Fabio Quartararo, mentre gli altri italiani, oltre al già citato Bagnaia, sono abbastanza attardati. Franco Morbidelli, che ieri aveva saltato le interviste perché non si sentiva bene dopo la Sprint, è 14° con la Ducati della Pertamina Enduro VR46, mentre Luca Marini è 19° con la sua Honda.
Come detto, sono solo 20 i piloti che parteciperanno alla gara di oggi. Oltre a Bezzecchi, l'altro assente sarà Alex Marquez, che era al rientro ad un mese dal terribile incidente di Barcellona ed ha deciso di fermarsi dopo le qualifiche allo scopo di presentarsi in condizioni fisiche migliori tra una settimana ad Assen.
La classifica del Warm-Up
|Cla
|Pilota
|#
|Moto
|Giri
|Tempo
|Distacco
|km/h
|Speed Trap
|1
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|5
|
1'52.848
|172.362
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|6
|
+0.122
1'52.970
|0.122
|172.176
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|6
|
+0.158
1'53.006
|0.036
|172.121
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|6
|
+0.243
1'53.091
|0.085
|171.992
|5
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|6
|
+0.258
1'53.106
|0.015
|171.969
|6
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|5
|
+0.291
1'53.139
|0.033
|171.919
|7
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|6
|
+0.318
1'53.166
|0.027
|171.878
|8
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|6
|
+0.428
1'53.276
|0.110
|171.711
|9
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|6
|
+0.442
1'53.290
|0.014
|171.690
|10
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|6
|
+0.470
1'53.318
|0.028
|171.647
|11
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|6
|
+0.499
1'53.347
|0.029
|171.604
|12
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|6
|
+0.519
1'53.367
|0.020
|171.573
|13
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|6
|
+0.582
1'53.430
|0.063
|171.478
|14
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|5
|
+0.769
1'53.617
|0.187
|171.196
|15
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|6
|
+0.861
1'53.709
|0.092
|171.057
|16
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|6
|
+0.878
1'53.726
|0.017
|171.032
|17
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|6
|
+0.939
1'53.787
|0.061
|170.940
|18
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|6
|
+1.035
1'53.883
|0.096
|170.796
|19
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|6
|
+1.073
1'53.921
|0.038
|170.739
|20
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|5
|
+1.567
1'54.415
|0.494
|170.002
|Guarda i risultati completi
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