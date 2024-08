MotoGP | Brno rientra in calendario nel 2025 fino al 2029

Il puzzle del calendario 2025 inizia a comporsi grazie ai pezzi messi insieme pian piano. Oggi è arrivata infatti l’ufficialità di un’altra delle gare: torna in calendario Brno, un gradito ritorno per gli appassionati e nostalgici che hanno vissuto l’atmosfera racing in Repubblica Ceca. L’autodromo di Brno non solo tornerà a far parte del calendario dal 2025, ma ha stipulato un contratto che prevede la presenza del tracciato ceco fino al 2029 compreso.

Il debutto sul tracciato ceco per il Motomondiale è stato nel 1965 e, da allora, sono stati disputati ben 50 gran premi, diventando una delle tappe più apprezzate dagli appassionati. Inizialmente, si correva su una pista stradale, ma dal 1987 la MotoGP si è spostata su un circuito permanente che è rimasto in calendario fino al 2020, con l’unica eccezione del 1992. L’ultimo vincitore a Brno è stato Brad Binder in sella alla KTM. Il sudafricano all’epoca aveva preceduto Franco Morbidelli, secondo con la Yamaha dell’allora team Petronas, mentre l’unica Ducati sul podio era stata quella di Johann Zarco, terzo con la Desmosedici del team Esponsorama. Nel 2020 non aveva corso Pecco Bagnaia, che proprio a Brno si era fratturato la tibia.

Il prossimo anno si riparte da zero: si torna a Brno, con la Repubblica Ceca che avrà di nuovo il suo Gran Premio dopo quattro anni. “Sono sempre stato fiducioso sul ritorno della MotoGP a Brno”, ha affermato Jan Stovicek, presidente dell'Autoklub della Repubblica Ceca. Piloti, esponenti dei team, della Dorna e della FIM in questi anni mi hanno chiesto spesso aggiornamenti su cosa stava succedendo e su quando saremmo tornati. Il motivo? Tutti amano Brno!”.

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, Race start Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il circuito, all'epoca di proprietà della famiglia Abraham, era uscito dal calendario per problemi economici. Tuttavia, la proprietà è ora cambiata e sono stati messi in atto lavori che consentiranno di tornare su uno dei tracciati più amati: “Ora, con il cambio di proprietà del circuito, è possibile. È stato deciso di investire nello sviluppo di questa iconica struttura. Un grande grazie va al governo ceco e al primo ministro Fiala, alla regione della Moravia meridionale e al governatore Grolich, nonché alla città di Brno e al sindaco Vankova, così come al partner Creditas Group”.



“Sono soddisfatto della positiva conclusione delle trattative”, afferma Karel Hubacek, presidente del consiglio di amministrazione di Automotodrom Brno. “È il risultato del costruttivo approccio di tutte le parti coinvolte. Ringrazio l'Autoclub della Repubblica Ceca e Dorna Sports per il genuino sostegno all'idea di riportare il circuito Masaryk nel calendario del più prestigioso campionato motociclistico del mondo. Allo stesso tempo, apprezzo molto la favorevole posizione assunta dal governo, dalla regione della Moravia meridionale e dalla città di Brno. Ora siamo concentrati sulle prossime fasi chiave nella preparazione dell’evento, per garantire ai fan un'esperienza eccezionale”.

A loro fa eco Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna: “Annunciare il nostro ritorno a Brno ci rende felici. Fa parte della nostra tradizione ed è un tracciato fantastico sul quale si sono consumati alcuni episodi memorabili della nostra lunga storia. Siamo davvero entusiasti di tornare, e ancora di più di farlo, rispetto al passato, con un fine settimana arricchito dalla Tissot Sprint, che darà al pubblico presente la possibilità di godersi ancora di più l’esperienza e vedere i propri eroi da vicino. Ricordo le colline attorno alla pista piene di pubblico, che trasmettevano tanta passione. Questo Gran Premio è stato il più frequentato dell'anno in diverse occasioni. Siamo molto contenti di riportare la MotoGP in Repubblica Ceca”.