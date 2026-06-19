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MotoGP | Brno, Prove: riscossa Aprilia con Ogura da record davanti a Bezzecchi, Martin in Q1

Il giapponese dell'Aprilia Trackhouse polverizza il primato e nega una tripletta agli italiani, precedendo Bezzecchi, Di Giannantonio e Bagnaia. Nonostante la seconda scivolata del weekend ed un solo time attack, Marc Marquez è quinto davanti alla KTM di Acosta. Due Honda in Q2 con Mir e Moreira, mentre Martin chiude 11° per soli 11 millesimi.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Se nella sessione inaugurale erano stati Marc Marquez e la Ducati a fare la voce grossa, le Aprilia hanno suonato la carica nel turno pomeridiano del venerdì del Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGP, con Ai Ogura e Marco Bezzecchi che hanno monopolizzato le prime due posizioni, separati tra loro da appena 91 millesimi.

Il giapponese, che solitamente fatica quando è il momento di andare a fare il time attack e poi sfodera delle grandi rimonte alla domenica, questa volta è stato praticamente perfetto, perché ha abbassato di circa mezzo secondo il precedente primato del tracciato di Brno, scendendo addirittura fino a 1'51"735 con la sua RS-GP griffata Trackhouse Racing.

Il colpo di reni dell'ex campione del mondo della Moto2 è arrivato a pochi istanti dalla bandiera a scacchi, negando quella che avrebbe potuto essere una tripletta italiana. Alle sue spalle, infatti, non c'è solo il già citato Bezzecchi, ma ci sono anche le due Ducati di Fabio Di Giannantonio e di Pecco Bagnaia, staccate rispettivamente di 207 e di 248 millesimi. 

In ogni caso, i ragazzi di casa nostra hanno dato la sensazione di essere attrezzati per fare bene questo fine settimana. In particolare il leader iridato Bezzecchi, che a livello di passo gara è sembrato essere  uno di quelli messi meglio di tutti in assoluto, con il passaggio alla gomma anteriore media che sembra avergli giovato parecchio.

A completare la top 5 c'è Marc Marquez, che è l'ultimo ad essere riuscito ad infrangere il muro dell'1'52". Ad onor del vero, va detto che il campione del mondo in carica ha fatto un solo time attack, con il quale aveva ottenuto il suo 1'51"988. Poi quando gli altri si sono migliorati è tornato in pista con una gomma usata sulla sua Ducati, quindi forse avrebbe potuto fare anche meglio. Va registrata però anche la sua seconda caduta in questo weekend, avvenuta ad inizio turno alla curva 11.

Sesto tempo per l'unica KTM ad aver staccato il pass per la Q2 che, neanche a dirlo, è quella di Pedro Acosta. Per lo "Squalo di Mazarron" però si apre già una forbice abbastanza importante, perché il suo ritardo dal miglior crono di Ogura è di quasi mezzo secondo. Nonostante una scivolata alla curva 7 nel finale, Joan Mir è poi il migliore tra i piloti Honda con il settimo tempo.

Tuttavia, quella del maiorchino non è la sola RC213V ad essersi infilata nella top 10, perché per la terza gara di fila Diogo Moreira si è guadagnato l'accesso diretto al segmento finale della qualifica grazie all'ottavo tempo. Gli ultmi ad aver centrato la Q2 sono Fermin Aldeguer con la Ducati GP25 del Gresini Racing e Raul Fernandez con la seconda Aprilia del Trackhouse Racing, entrato nonostante l'attacco di appendicite accusato ad inizio settimana, dal quale ha avuto un recupero lampo che gli ha permesso di tornare in sella.

Si mette in salita quindi il weekend di Jorge Martin. Il pilota dell'Aprilia, attualmente secondo nel Mondiale, non dovrà solo scontare una doppia long lap penalty per l'incidente causato a Balaton Park, ma domattina dovrà passarea anche dalla Q1 essendosi ritrovato 11° per appena 11 millesimi.

Peccato anche per Maverick Vinales, che sembra aver fatto un passo avanti deciso rispetto alle ultime uscite con la sua KTM Tech3, ma anche lui è fuori per meno di 40 millesimi, in 12° piazza. E anche Luca Marini, che lo segue 13° con la sua Honda, è a soli 80 millesimi da Fernandez. Bisogna scendere invece fino al 14° posto per trovare la migliore delle Yamaha, che è quella di Fabio Quartararo, il cui secondo posto di stamani era stato quindi solamente un'illusione favorita dalla gomma nuova montata sulla sua M1.

Rispetto alla FP1 ha fatto un buon passo avanti Alex Marquez, che con il 15° tempo ha ridotto a otto decimi il gap dalla vetta. Non male se si considera che è ancora convalescente dalle conseguenze del terribile incidente di Barcellona, che lo aveva già costretto a saltare le ultime due gare. 

Dietro di lui poi ci sono un Enea Bastianini ed un Franco Morbidelli ancora in ombra, staccati entrambi di otto decimi. Un peccato soprattutto per il pilota della KTM Tech3, che su questa pista era salito sul podio nella Sprint dello scorso anno. In coda al gruppo bisogna infine segnalare la caduta senza conseguenze di Cal Crutchlow, ancora chiamato dalla Honda LCR a sostituire l'infortunato Johann Zarco.

La classifica delle Pre-Qualifiche

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 19

1'51.735

   174.079  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 23

+0.091

1'51.826

 0.091 173.938  
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

+0.207

1'51.942

 0.116 173.757  
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 21

+0.248

1'51.983

 0.041 173.694  
5 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 21

+0.253

1'51.988

 0.005 173.686  
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 18

+0.493

1'52.228

 0.240 173.315  
7 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 19

+0.518

1'52.253

 0.025 173.276  
8 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 18

+0.580

1'52.315

 0.062 173.180  
9 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 19

+0.585

1'52.320

 0.005 173.173  
10 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 18

+0.619

1'52.354

 0.034 173.120  
11 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+0.630

1'52.365

 0.011 173.103  
12 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 21

+0.657

1'52.392

 0.027 173.062  
13 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 21

+0.689

1'52.424

 0.032 173.012  
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 23

+0.798

1'52.533

 0.109 172.845  
15 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 19

+0.821

1'52.556

 0.023 172.809  
16 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 19

+0.826

1'52.561

 0.005 172.802  
17 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 22

+0.841

1'52.576

 0.015 172.779  
18 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 22

+0.848

1'52.583

 0.007 172.768  
19 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+0.864

1'52.599

 0.016 172.743  
20 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 19

+1.285

1'53.020

 0.421 172.100  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 18

+1.663

1'53.398

 0.378 171.526  
22 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 19

+2.112

1'53.847

 0.449 170.850  
Guarda i risultati completi

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