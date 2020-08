MotoGP, Brno, Libere 3: Morbidelli vola, Dovizioso in Q1

Franco Morbidelli sembra pronto per qualcosa di importante questo fine settimana a Brno. Ieri il pilota del Team Petronas è stato quello che probabilmente ha mostrato il passo migliore e stamattina ha messo tutti in fila nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Repubblica Ceca.

L'ex campione del mondo della Moto2 è andato davvero ad un passo dall'infrangere il muro dell'1'56" con un 1'56"037 che per il momento gli vale il miglior crono del weekend.

Alle sue spalle c'è la grande rivelazione della mattinata, ovvero Johann Zarco: il francese è stato nettamente il migliore tra i piloti della Ducati, chiudendo a soli 16 millesimi dalla vetta.

Segno che in questo momento sul saliscendi ceco sembra cavarsela meglio la "vecchia" GP19 rispetto alla GP20 e basta guardare dove sono le moto factory per capirlo. Solamente Danilo Petrucci è riuscito a staccare il pass per la Q2 con il decimo tempo, mentre Andrea Dovizioso e Jack Miller si ritrovano in 13esima e 14esima piazza e dovranno passare dalla Q1.

Le Yamaha invece ancora una volta sono quelle che hanno più moto in Q2: Fabio Quartararo ha portato la seconda M1 del Team Petronas in terza posizione, a 97 millesimi da Morbidelli. Anche Valentino Rossi però è stato particolarmente competitiv, chiudendo quinto a 113 millesimi. Nonostante sia a soli 245 millesimi, Maverick Vinales invece si è dovuto accontentare della nona posizione.

Tra Quartararo e Rossi si è andato ad infilare Pol Espargaro, confermando il buon momento della KTM con il quarto tempo a 103 millesimi dalla vetta. E forse le RC16 in Q2 avrebbero potuto essere anche due se Miguel Oliveira non fosse incappato in una scivolata alla curva 13 nel suo giro migliore.

Da sottolineare anche la prestazione dell'altro Espargaro, Aleix, che ha portato l'Aprilia fino alla sesta posizione. In settima posizione c'è la Suzuki di Joan Mir, mentre quella del compagno di squadra Alex Rins dovrà passare dalla Q1. Ed è clamoroso vedere che lo spagnolo è rimasto escluso dalla Q2 pur pagando appena 318 millesimi rispetto al miglior tempo.

Il quadro dei piloti che hanno accesso alla Q2 si completa con Cal Crutchlow, che con l'ottavo tempo è stato il solo pilota della Honda a riuscire a passare il taglio. Continuano a faticare invece entrambe le RC213V del team ufficiale, con Alex Marquez ed il collaudatore Stefan Bradl entrambi nelle retrovie e quindi in Q1.

Bisogna ricordare, infine, l'assenza di Pecco Bagnaia, vittima ieri di una brutta caduta, nella quale ha riportato la frattura della tibia destra, per la quale sarà operato nelle prossime ore.

