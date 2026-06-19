MotoGP | Brno, Libere 1: Marquez scivola ma detta il ritmo davanti a Quartararo, solo 16° Bezzecchi

Se Marc Marquez avrebbe dovuto faticare su una pista come Brno, più fisica rispetto al Balaton Park dove ha fatto doppietta, probabilmente non se ne è accorto nessuno stamattina, perché il pilota della Ducati è stato saldamente al comando praticamente per tutta la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGP.

Il campione del mondo in carica ha messo tutti in fila con un crono di 1'53"303, ma ha alzato l'asticella ogni volta che la concorrenza ha provato ad avvicinarsi. Anzi, forse avrebbe potuto ritoccare ulteriormente il suo crono se nel finale non fosse incappato in una scivolata alla curva 7 quando era transitato al T1 con un vantaggio di 138 millesimi sul suo stesso tempo. E nonostante questo è riuscito a chiudere con un piccolo gap sugli inseguitori.

Alle sue spalle, a sorpresa, si è issata la Yamaha di Fabio Quartararo, ma va detto che il pilota francese è uno di quelli che hanno montato una coppia di gomme nuove nel finale. Dunque, il gap di appena due decimi da Marquez va pesato alla luce del fatto che il #93 invece ha proseguito con la sua coppia di medie usate fino alla fine.

Gomma media nuova, ma solo all'anteriore, per Raul Fernandez, che è stato il più veloce tra i piloti dell'Aprilia con il suo terzo tempo in 1'53"513. Un bel segnale per lo spagnolo, che era arrivato a Brno alle prese con un attacco di appendicite, ma che non sembra averne risentito affatto. La stessa soluzione di gomme l'ha scelta la RS-GP gemella con i colori Trackhouse affidata ad Ai Ogura, che invece occupa la quinta piazza, poco più di un decimo più indietro.

Sono decisamente attardate invece le due Aprilia ufficiali, che sono rimaste entrambe fuori dalla top 10. Va detto però che sia Jorge Martin, che è 14° a sette decimi, ed il leader iridato Marco Bezzecchi, che invece è 16°, ha proseguito fino alla fine con la gomma soft all'anteriore, che molto probabilmente è quella che sarà scartata per il resto del weekend. Bisogna anche segnalare che lo spagnolo ha accusato un problema tecnico verso metà della sessione, che lo ha costretto a lasciare una delle sue RS-GP lungo la pista.

Tornando a scorrere la classifica, grazie ad una coppia di gomme medie nuove, nel finale anche Joan Mir ha dato una bella scalata, inserendosi in quarta posizione con la sua Honda. Esattamente come Marc Marquez, ha proseguito con le gomme usate invece Pecco Bagnaia, che ha fatto segnare un buon sesto tempo, seppur distanziato di 376 millesimi e con una Desmosedici GP parsa ancora un po' nervosetta al posteriore.

Dietro di lui ci sono le altre Ducati di Fermin Aldeguer e di Fabio Di Giannantonio, che entrambi hanno montato una gomma anteriore nuova nel finale, soft per il pilota del Gresini Racing e media per quello della Pertamina Enduro VR46, reduce da un piccolo intervento al mignolo della mano sinistra, che ha iniziato il weekend un filino in sordina con il suo quasi mezzo secondo di ritardo.

Solo nona la prima delle KTM, con Pedro Acosta che è riuscito ad infilarsi nella top 10 proprio all'ultimo giro. Lo "Squalo di Mazarron" si è anche reso protagonista di una scivolata alla curva 9 nei primissimi minuti, dalla quale comunque si è rialzato senza particolari conseguenze. Nel contingente KTM poi è finito a terra una curva prima anche Maverick Vinales, che invece ha chiuso 13°.

Tra le due RC16 si sono infilate la Honda di Luca Marini e le due Yamaha di Toprak Razgatlioglu e di Alex Rins. Attenzione alla prestazione del pilota turco, perché come Marquez e Bagnaia ha proseguito con le gomme usate fino alla fine, quindi il suo 1'53"926 potrebbe essere un tempo più interessante di quello di diversi piloti che lo precedono.

Oltre al già citato Bezzecchi, sono piuttosto attardati anche gli altri italiani, con Franco Morbidelli che occupa la 15° posizione in 1'54"175 ed Enea Bastianini che si ritrova addirittura penultimo con la sua KTM Tech3, staccato di ben 1"5.

Se l'è presa con grande calma anche Alex Marquez, al rientro dopo aver saltato due gare in seguito al terribile incidente di Barcellona. Il pilota del Gresini Racing è infatti in 18° posizione, staccato di 1"2. Tutto sommato non male se si considera che non è certamente al 100% dal punto di vista fisico. Bisogna segnalare, infine, anche la scivolata del rookie Diogo Moreira, caduto anche lui alla curva 8, ma senza particolari conseguenze.