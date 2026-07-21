MotoGP | Brivio esclusivo: "Con Trackhouse ci ponemmo obiettivi che sembravano irrealistici. E invece..."
In questa intervista esclusiva, il team principal di Trackhouse si racconta ai nostri microfoni in compagnia del nostro direttore Giacomo Rauli e Matteo Nugnes. Una chiacchierata ricca di spunti, retroscena e analisi con uno dei protagonisti più influenti del paddock.
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