MotoGP | Brivido Acosta: "Mi si è bloccato l'acceleratore, chi mi dice che non succederà di nuovo?"

Pedro Acosta è stato, senza dubbio, uno dei piloti che ha avuto la giornata più complicata questo sabato ad Assen. Purtroppo per lo "Squalo di Mazarrón", non è affatto una novità che la sua KTM lo tradisca in un modo o nell'altro, lasciandolo a piedi, per problemi tecnici di vario tipo. Ma nella seconda giornata del Gran Premio dei Paesi Bassi forse si è andati un po' oltre.

Il fatto è che la RC16 del murciano si è fermata addirittura due volte al mattino, una nella FP2 e un'altra nella Q2, nella quale si è dovuto accontentare dell'ottavo posto sulla griglia di partenza. Un nuovo episodio, in linea con i problemi che lo spagnolo ha avuto negli ultimi Gran Premi, così come il resto della truppa della Casa di Mattighofen.

Tuttavia, Aki Ajo, direttore del team ufficiale KTM, ha voluto chiarire che i problemi accusati questo sabato erano dovuti a dei sensori di emergenza, scattati quando Acosta è passato su un cordolo, e che non erano collegati a quelli di altre gare, anche se il #37 viene dal fatto che il suo prototipo lo aveva lasciato a piedi anche nella gara lunga di Brno, 7 giorni fa.

Già nella Sprint in Olanda, Acosta ha cercato di restare davanti, ma ha pagato l'aver girato poco nel corso del weekend. Il pilota spagnolo ha commesso un errore, finendo nella via di fuga e nella ghiaia, ed è sceso dall'ottava alla 15° posizione nelle prime fasi della corsa. Alla fine, è riuscito a rimontare fino al nono posto, portando a casa almeno un punto e salvando la giornata più che dignitosamente.

Nelle dichiarazioni a DAZN, Acosta, senza perdere la compostezza, ha indicato che è ormai il momento che KTM reagisca, soprattutto perché il fatto che oggi gli sia rimasto bloccato il gas della moto lo considera già abbastanza pericoloso: "È difficile capire cosa sia successo. Sembra che sia stato un sensore, ma anche la prima volta mi è rimasto bloccato il gas. Devono controllare qualcosa, perché sono già molti problemi tecnici da Barcellona a qui. E soprattutto, quando ti resta bloccato il gas, bisogna iniziare a ripensare che qualcosa non va", ha esordito.

"Ma comunque, bisogna andare avanti. Poi nella Sprint, dopo aver fatto 10 giri in tutta la giornata, potevamo aspettarci che facessi un errore, perché alla fine stavamo andando un po' alla cieca. Ma comunque, domani sarà un altro giorno", ha proseguito.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Interrogato sul fatto se gli fosse mai rimasto bloccato il gas, ha commentato: "No, e spero che non succeda a nessuno, perché credo sia la peggiore sensazione che possa capitarti in sella a una moto. Ma comunque, visto che ogni giorno vengono fuori cose nuove, è un po' difficile da capire. Ma domani sarà un altro giorno".

Riferendosi all'errore della Sprint, lo ha attribuito alla mancanza di giri utili nel corso della giornata: "Sono andato lungo alla curva 7, sono passato sulla ghiaia... Ma alla fine è quello che dico, fai pochi giri, siamo usciti con la moto di ieri, non l'abbiamo toccata... Quindi siamo stati un po' a rincorrere per tutto il giorno. È vero che era importante finire la Sprint per raccogliere informazioni per la gara di domani, che sarà sull'asciutto. Credo che montare la gomma media sarà l'unica opzione che avremo, come l'anno scorso. Speriamo che il Warm-Up sia sull'asciutto e che possiamo fare qualche giro. Altrimenti, andremo di nuovo alla cieca".

Nelle dichiarazioni ai media scritti spagnoli, tra cui c'era Motorsport.com, Acosta ha offerto maggiori dettagli: "Credo che sia stato il giorno in cui ho fatto meno giri in MotoGP, probabilmente. Una giornata dura. La Sprint è stata la conseguenza del non fare giri per tutta la giornata. Cosa puoi aspettarti che vada bene quando hai fatto 6 giri validi in tutto il giorno? Il nostro ritmo non era un disastro, i sorpassi sono stati buoni, credo che avrei potuto essere nel gruppo con Marc Marquez ed Enea Bastianini, ma con tutti i problemi, commettere un errore è la cosa più normale del mondo".

Sul fatto se tutti i problemi che sta subendo siano collegati, Acosta ha precisato: "No, quelli di oggi sono nuovi. Solo che sono stati entrambi la stessa cosa. E in una di quelle mi è rimasto bloccato il gas. Quando questo inizia a diventare un tema che compromette la sicurezza, credo che bisogni davvero farselo controllare. Sembra che quello di oggi una risposta ce l'abbia, ma resto senza risposta per quello che è successo a Brno. Chi mi dice che non succederà di nuovo?".

C'è chi chiede misure straordinarie per KTM, finché non risolveranno i loro problemi, per la sicurezza dei loro piloti e del resto della griglia. Il fenomeno lo ha valutato così: "Sì, però, che misura prendi? Ci lasci senza correre? Non è nemmeno una soluzione. Dovremmo dare qualche risposta, o almeno avere una soluzione. Se è un sensore che scatta passando sul cordolo, tutti passano sopra il cordolo. Non può essere che la mia moto sia l'unica che si ferma, deve esserci qualcos'altro".

"Questa è la situazione che stiamo vivendo ed è quello che c'è. Avevamo un buon ritmo per salvare il weekend, credo che avremmo potuto essere sesti in griglia, che era qualcosa di decente", ha continuato.

Infine, Acosta ha offerto anche una valutazione della prima partenza senza l'abbassatore anteriore: "Credo che sia quasi peggio di prima. Alla fine, se a quello davanti si alza molto la moto può andare fuori giri e restare fermo. Più o meno sembra che sia andato tutto bene, ma credo che su questo dovremmo rifletterci ancora nella Safety Comission, perché prima lo vedevo meglio, se devo dire la verità. Bisogna togliere tutto, o rimettere tutto di nuovo. Ma una moto con così tanti cavalli, partire con la ruota davanti così alta, e quella dietro così bassa... Credo che la possibilità che qualcuno resti fermo in mezzo alla pista sia più probabile adesso che prima. Prima era molto difficile", ha concluso.