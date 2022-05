MotoGP | Video: Brivido a 300 km/h per Zarco a Le Mans!

Carica lettore audio

Il weekend della gara di casa è iniziato bene per Johann Zarco. Il portacolori della Ducati Pramac ha infatti chiuso al quarto posto la prima giornata di prove del Gran Premio di Francia, anche se oggi non sarà ricordato esattamente per la sua prestazione.

Nella seconda sessione di prove libere, infatti, è uscito miracolosamente indenne da un numero che avrebbe potuto avere conseguenze pesanti in caso di caduta: il pilota transalpino è andato largo alla curva 1, una veloce piega a destra, ed ha tagliato nella ghiaia per poi rientrare in pista alla chicane composta dalle curve 3 e 4.

Il problema è che tutto questo lo ha fatto a velocità altissima, facendo un vero e proprio salto con entrambe le ruote quando è stato il momento di rientrare sull'asfalto. Tra le altre cose, è stato davvero fortunato anche perché in quel momento non transitavano altre moto: evitarne una a quella velocità, arrivando dalla ghiaia, sarebbe stato quasi impossibile senza innescare un incidente.

"Sono ancora spaventato, ma iniziavo a sentirmi meglio sulla moto. E' per questo che ho cercato di fare la prima curva più forte. Purtroppo credo di averla inserito un po' in ritardo e quando vai a 300 km/h non puoi permetterti di cambiare traiettoria neanche di un metro", ha detto il due volte iridato della Moto2 quando gli è stato chiesto di raccontare questo brivido.

"Ho visto subito che non avrei mai raggiunto la corda, quindi ho dovuto tagliare. Mi aspettavo che la moto rimanesse più stabile sulla ghiaia, ma ha iniziato a muoversi molto. Ho provato ad accelerare per stabilizzarla, ma non ha funzionato. Così sono saltato sulla pista ed ho temuto di essere sbalzato via quando sono entrato sull'asfalto, ma ho tenuto botta".

"E' stato buono per lo spettacolo, ma è stata una bella vampata di calore! Ero già in quarta e volevo muovermi il meno possibile. Sapevo che con quella velocità la moto non sarebbe affondata nella ghiaia. E' andata bene, ma quando la moto inizia a muoversi così fa davvero paura", ha concluso.