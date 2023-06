MotoGP | Bradl: "Non si può cambiare un'azienda in una settimana"

Stefan Bradl è ad Assen per sostituire l'infortunato Alex Rins in sella alla Honda del Team LCR. Il tedesco è probabilmente il collaudatore che negli ultimi anni è stato più impegnato nei weekend di gara, proprio perché la RC213V continua a mietere vittime: basta pensare che al Sachsenring l'unica sulla griglia di partenza era quella di Takaaki Nakagami.

L'ex campione del mondo della Moto2 conosce alla perfezione i difetti della moto giapponese ed è chiamato in prima persona a provare a risolverli. Nei giorni scorsi, mentre l'attenzione era catalizzata dal test premio di Alvaro Bautista in sella alla Ducati, a Misano era presente anche lui ed oggi, al suo arrivo in Olanda, ha fatto un punto sulle cose che ha provato e sulla situazione in casa Honda.

E il primo punto non deve essere facile da digerire per chi la RC213V la deve guidare nei weekend di gara: i problemi sono talmente radicati che non può bastare un colpo di bacchetta magica per risolverli.

"Penso che i problemi possano essere risolti e che la Honda abbia la forza e le risorse per farlo, ma è questione di tempo. Le nostre prestazioni non sono calate di colpo in due o tre mesi, è stato un processo di anni e ora servirà lo stesso tempo per ritornare ad un buon livello. Serve rimanere calmi", ha spiegato Bradl.

Senza troppi giri di parole, ha argomentato la sua idea secondo cui ci vorrà del tempo per riportare la RC213V sui binari giusti: "Honda avrebbe bisogno di qualcosa di folle? Sì, ma conosciamo tutti la mentalità giapponese e non si può pretendere di cambiare un’azienda in una settimana".

Stefan Bradl, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Riguardo al lavoro svolto sul tracciato romagnolo, ha aggiunto: "Ho provato del materiale da usare in questa stagione e alcune cose sono risultate utili, penso che potremmo utilizzarle già in questo GP, ma nulla di folle. Non cambierà completamente la nostra moto".

"Abbiamo fatto degli esperimenti sull’elettronica, che non è il lavoro più divertente per un collaudatore, ma ho guardato al quadro generale e ho cercato di dare il mio aiuto per migliorare la sicurezza dei piloti".

I problemi da risolvere sono ben chiari nella sua mente, perché sono anche quelli che al momento rendono la Honda una moto pericolosa: "Non guidavo la Honda dai test di Jerez e a Misano, dopo 3 o 4 giri, ho di nuovo capito quali sono i punti deboli della moto. Non hai per niente fiducia a moto piegata, dobbiamo spingere sull’anteriore, e ogni manovra non viene naturale".

"Il problema è che non hai fiducia e devi prendere dei rischi anche quando la moto non è a posto, perché lo richiede il nuovo format. Questo rende tutto ancora più difficile per noi, ma so quali sono i punti deboli della moto e come guidarla. In questo momento si tratta di sopravvivere, per così dire, ma non so dire per quanto durerà", ha concluso.

Stefan Bradl, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images