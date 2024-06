MotoGP | Bradl certo di restare tester HRC con l'arrivo di Espargaro

Honda non ha ancora fatto un annuncio, ma secondo Motorsport.com, Aleix Espargaró ricoprirà il ruolo di collaudatore in Honda nella prossima stagione. Ciò non significa che Stefan Bradl perderà il suo posto, poiché il marchio intende tenere entrambi i piloti anche nel 2025. In carica dal 2018, il tedesco si è subito assicurato di rimanere per almeno altre due stagioni quando ha saputo che Honda si stava avvicinando a Espargaró.

"Le voci si sono rafforzate durante il GP di Jerez", ha spiegato Bradl ai colleghi di GPOne. "Dopo qualche settimana è diventata più concreta. Ho chiesto alla dirigenza HRC cosa significasse questo cambiamento per me e ho chiesto un incontro, che si è tenuto immediatamente. Abbiamo raggiunto molto rapidamente un accordo verbale per altri due anni per me".

"Con il mio duro lavoro e la mia esperienza, voglio ancora dare il mio contributo a questa moto che guido ormai da 11 anni. Ho lavorato il più possibile per aiutare la Honda a raggiungere un livello migliore in MotoGP. Non ho ancora firmato il rinnovo", ha insistito Bradl, mostrandosi fiducioso. "Ma il nuovo contratto sta procedendo e sono certo che sarò un collaudatore HRC per altri due anni. Non c'è alcun problema".

Bradl insiste di non aver passato "nemmeno una notte insonne", ma si è interrogato sul suo futuro quando è emersa la voce di Espargaró: "Ovviamente ci sono alcuni pensieri in mente, quando ci sono cambiamenti ai vertici della HRC, e che sono necessari perché i risultati lasciano molto a desiderare".

Il collaudatore tedesco ha comunque rassicurato che il suo lavoro non è in discussione: "Negli ultimi anni abbiamo testato molte novità e parti, ma non siamo riusciti a migliorare le prestazioni della nostra moto. HRC e il test team mi hanno sempre confermato che il mio lavoro è apprezzato, non solo dagli altri piloti Honda, ma anche da tutti gli ingegneri che hanno molta esperienza. Gli ingegneri e i piloti hanno sempre apprezzato il mio contributo e non si sono mai lamentati di eventuali guasti o errori da parte mia".

Stefan Bradl Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ma non si può mai sapere cosa succede in una grande azienda come la Honda e cosa decideranno alla fine. Già all'inizio dell'anno era chiaro che stavano cercando un secondo collaudatore. Ero curioso di sapere cosa avrebbe significato per il mio posto in HRC e per tutte le persone coinvolte". Alla fine è emerso che due piloti, in questo caso Bradl ed Espargaró, non saranno troppi per lavorare sui test in Europa. Ducati si affida unicamente a Michele Pirro ma è limitata da concessioni, mentre l'Aprilia fa correre Lorenzo Savadori e la KTM alterna sessioni tra Dani Pedrosa, Pol Espargaró, Mika Kallio e Jonas Folger. Per quanto riguarda la Yamaha, Cal Crutchlow è responsabile dei test sul suolo europeo, ma Fabio Quartararo ha chiesto ulteriori investimenti al marchio.

"Non dobbiamo dimenticare che il mio programma ha raggiunto un limite nel 2023 e nel 2024", ha sottolineato Bradl, che si alterna tra test, sostituzioni e impegni come wild-card. "Con le nuove concessioni, possiamo fare test in tutti i circuiti e sono passato da due o tre wild-card all'anno a sei. Inoltre, negli ultimi cinque anni e mezzo ho dovuto sostituire quasi cinquanta volte piloti infortunati come Franco Morbidelli, Marc Márquez, Cal Crutchlow, Jorge Lorenzo, Álex Rins e Joan Mir. E abbiamo ancora molti pezzi riservati ai collaudatori. Non dobbiamo dimenticare il rischio di un incidente e se ciò accadesse saremmo davvero in difficoltà, non sarebbe facile trovare un collaudatore sostitutivo di un certo livello e con sufficiente esperienza in MotoGP".

Bradl, che sarà in pista a Valencia la prossima settimana, ha anche confermato che la Honda intende utilizzare tutte e sei le wild-card consentite in questa stagione. Dopo aver girato a Jerez e Barcellona, tra una settimana sarà in pista al Sachsenring, quindi al Red Bull Ring, a Misano e a Valencia dopo la pausa estiva.