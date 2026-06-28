MotoGP | Brad Binder perde il suo nono posto ad Assen per una penalità sulla pressione delle gomme

Mantenere il pneumatico anteriore alla giusta temperatura è a volte difficile ad Assen, come si era constatato due anni fa quando Marc Marquez aveva volontariamente lasciato che Fabio Di Giannantonio lo superasse per scaldare il suo pneumatico e far risalire la pressione allo stesso tempo.

Questa domenica, Brad Binder e Augusto Fernandez sono stati trovati in infrazione. Nella gara principale, i piloti devono percorrere almeno il 60% dei giri al di sopra della pressione richiesta da Michelin, ovvero 15 giri sui 26 in programma ad Assen. Binder lo ha fatto solo per 14 tornate per il suo pneumatico anteriore, e Fernandez per 13 giri.

La sanzione è quindi arrivata dopo la conclusione della gara, con 16 secondi aggiunti al tempo di gara dei due piloti. Il pilota della KTM ha perso così la sua nona posizione, venendo superato da Alex Rins e Luca Marini.

Per Fernandez invece, la penalità non ha effetti poiché il collaudatore di Yamaha, iscritto come wild-card per la terza volta della stagione per testare evoluzioni aerodinamiche, ha tagliato il traguardo solitario in 15° posizione.

Da notare che dopo l'arrivo, Marc Marquez e Maverick Vinales hanno entrambi perso una posizione in classifica, per aver oltrepassato i limiti consentiti della pista nel corso dell'ultimo giro.

Dall'inizio della stagione, le penalità legate alla pressione degli pneumatici hanno riguardato Pedro Acosta durante la Sprint ad Austin, Toprak Razgatlioglu, Raul Fernandez, Joan Mir, Alex Rins e Jack Miller nella gara principale a Barcellona, e Maverick Vinales la domenica al Balaton Park.