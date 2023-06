MotoGP | Borsoi: "Non siamo qui solo per aiutare Ducati, vogliamo vincere"

Dall'introduzione della classe MotoGP in sostituzione della classe 500cc nel Campionato del Mondo nel 2002, nessun pilota di un team satellite ha mai vinto il titolo iridato. Nello stesso anno, la corona finì sulla testa di Valentino Rossi, alla sua prima stagione con il team ufficiale Repsol Honda, dopo essere stato l'ultimo campione 500 con un team indipendente, Nastro Azzurro Honda, nel 2001.

Da allora, i titoli sono sempre stati condivisi dai piloti dei team ufficiali, una tendenza che il Prima Pramac Racing Ducati, con Jorge Martin e Johann Zarco, spera di interrompere in questa stagione, provando a sfidare i team ufficiali fino alla fine.

Durante una conversazione nel podcast di Motorsport.com con Gino Borsoi, che quest'anno debutta come team manager della squadra italiana, l'ex pilota ha sottolineato che, quest'anno, la struttura gestita da lui abbia "tutti gli ingredienti" per cambiare questa tendenza.

"In realtà, Pramac è un team satellite 'mascherato', è una struttura ufficiale: i piloti sono piloti Ducati, le moto sono le stesse che utilizza il team ufficiale, parte della struttura umana appartiene a Ducati, quindi possiamo considerarla una struttura ufficiale in tutti i sensi", ha spiegato Borsoi.

"Per quanto riguarda la questione se un team satellite possa vincere il Campionato del Mondo, credo che la Dorna, negli ultimi anni, e dobbiamo ringraziarla, abbia lavorato molto in questo senso e stiamo vedendo i primi segnali che un team satellite può, oggi, almeno iniziare a pensare che vincere il Campionato del Mondo sia possibile. Può essere fattibile, cosa che qualche anno fa avrei detto no, impossibile. Oggi la possibilità è abbastanza alta, la differenza tra le squadre e le moto è minima e questo è ciò che permette a qualsiasi squadra di pensare di poter vincere il campionato".

Johann Zarco, Jorge Martín, Gino Borsoi team manager, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing

Un'argomentazione avvalorata dalla filosofia della stessa Casa italiana, che da qualche anno, e in particolare dal 2022 con l'aumento ad otto del numero delle sue moto in griglia, si impegna ad offrire supporto e il miglior materiale praticamente a tutti i piloti che corrono con il marchio.

"I risultati lo stanno dimostrando, VR46 guida la classifica dei team, Pramac è seconda, siamo nell'era Ducati, fortunatamente siamo entrati in un periodo in cui il marchio ci sta dando la possibilità di lottare per le vittorie. Una situazione che, a ben vedere, prima non era così: c'erano molte difficoltà, soprattutto per i team satellite del marchio, che non potevano nemmeno pensare al quinto posto. Ora la Ducati è la regina della categoria, forse domani tornerà la Honda o, attenzione, è il momento della KTM, che è qui per restare", avverte Borsoi.

In ogni caso, le possibilità che uno dei piloti Pramac vinca il campionato dipenderanno da una lotta serrata con un altro pilota Ducati, anche del team ufficiale. Una situazione che potrebbe portare ai famosi ordini di scuderia dell'anno scorso.

Per Borsoi non c'è un dilemma del genere e, pur nell'ambito di un ordine, assicura che la sua squadra ha le mani libere per lottare per il campionato.

"Quando ho parlato con Paolo Ciabatti, Davide Tardozzi e, soprattutto, Gigi Dall'Igna, sono sempre stato molto chiaro. Ovviamente loro sono il team ufficiale, noi siamo il 'satellite ufficiale', o come volete chiamarlo, ma mi piace pensare che siamo allo stesso livello, in termini di materiale e, soprattutto, di velocità dei piloti", dice, prima di aggiungere: "Vorrei rendere le cose difficili per loro fino alla fine dell'anno e gliel'ho detto molto chiaramente. Non sarò lì solo per aiutare il team factory, se posso ci proverò, mi dispiace molto".

Per l'ex pilota trevigiano ci sono tutte le condizioni per cambiare un trend storico.

"Credo che Pramac abbia un'opportunità incredibile quest'anno, è molto difficile per un team indipendente avere tutti gli ingredienti insieme nello stesso momento per lottare per qualcosa di grande: piloti, moto, squadra. Non succede molte volte, ora la difficoltà è mettere tutto insieme e uscire con il miglior risultato possibile. Questa è la cosa più complicata, che tutti gli ingredienti funzionino durante la stagione e alla fine il risultato sia il migliore possibile. Ovviamente la Ducati non ci renderà le cose facili e con il ritorno di Enea Bastianini sarà ancora più forte, ma la possibilità c'è e fino alla fine non smetterò di pensare che non sia possibile raggiungerla", ha concluso Borsoi.