MotoGP | Borsoi lancia la sfida: "1-0 per Ducati, ma vogliamo l'1-1"

La stagione 2023 si è conclusa con una serie di delusioni per il Prima Pramac Racing, che hanno messo in ombra i risultati eccezionali ottenuti da Jorge Martin e Johann Zarco. La squadra di Paolo Campinoti ha vinto il titolo team in Qatar, un risultato senza precedenti per un team indipendente nell'era della MotoGP, ma la difficile gara di Martin quel giorno ha oscurato questa prestazione e non è stata nemmeno celebrata.

Una settimana dopo, lo spagnolo è rientrato nella lotta per il titolo dominando la Sprint di Valencia, ma l'evento principale si è presto complicato, con un primo errore che gli è costato diverse posizioni e il secondo che ha portato ad un groviglio con Marc Marquez. La stagione di Martin si è conclusa in modo frustrante con una caduta e, sebbene Gino Borsoi avrebbe voluto che il suo pilota lottasse fino al traguardo con Pecco Bagnaia, vincitore dell'ultima gara e del titolo, rimane orgoglioso dei risultati ottenuti quest'anno.

"Abbiamo concluso in un modo che non ci è piaciuto molto, perché sarebbe stato bello vedere Jorge lottare con Pecco fino all'ultima curva e magari ottenere un podio", ha commentato il team manager di Pramac sul sito ufficiale del campionato. "Il risultato finale non sarebbe cambiato, ma con un podio, o se avesse finito la gara lottando con Pecco, sarebbe stato un ottimo finale per la storia di questa stagione".

"Ma come ho detto al mio staff, dobbiamo essere felici, davvero felici di ciò che abbiamo ottenuto in questa stagione. Abbiamo ottenuto un risultato incredibile, la squadra è campione del mondo. Cosa posso dire di più? Dovremo ricominciare con la stessa mentalità, siamo forti, siamo una squadra incredibile".

"L'anno 2023 è stato fatto di risultati incredibili per la nostra squadra", ha sottolineato Borsoi. "Dobbiamo essere soddisfatti di questo, a prescindere da quello che è successo a Valencia. Siamo stati in grado di giocare per il titolo fino all'ultima gara, il che è una cosa incredibile per una squadra che non è ufficiale. Abbiamo vinto alcune gare ed inserito due piloti nella top 5 del Mondiale. Un altro risultato incredibile per un team privato. Ci è mancato solo un passo per vincere il titolo piloti".

"Sapevamo che era difficile, perché quando ci si confronta con un costruttore è incredibilmente difficile. Ma, come ho detto, dobbiamo essere soddisfatti. Abbiamo un'ottima famiglia ed un'ottima squadra".

Jorge Martín et Gino Borsoi

Dopo la prima vittoria di Martin nel 2021, Pramac ha avuto una stagione senza vittorie nel 2022, ma quest'anno la squadra ha fatto incetta di onori. Il pilota madrileno ha conquistato quattro pole, nove vittorie nelle Sprint e quattro negli eventi principale, mentre Zarco ha vinto un Gran Premio. Insieme, i due hanno ottenuto 14 podi nel 2023.

Questi risultati sono stati resi possibili dal fatto che Pramac ha uno status di squadra quasi ufficiale con Ducati. Il costruttore italiano ha mantenuto un sostegno di altissimo livello anche quando Martin è diventato una minaccia concreta per Bagnaia nel campionato, cosa di cui Borsoi si rallegra.

"Vorrei ringraziare la Ducati perché ci ha davvero aiutato ad arrivare a questo punto. È stata una lotta molto leale tra di noi. Ci hanno dato tutti gli strumenti, tutte le innovazioni, non hanno mai mollato perché avevano fiducia in noi. Credo che tutti debbano saperlo e credetemi quando lo dico, perché nessun altro marchio può fare una cosa del genere. Quindi vorrei ringraziare la Ducati perché se abbiamo lottato per il titolo fino all'ultima gara è anche merito loro".

Pramac spera di continuare a progredire nella prossima stagione. La squadra ha visto partire Johann Zarco per la Honda del team LCR e ha già accolto Franco Morbidelli. "Siamo pronti a portare Franky in buone posizioni", ha promesso Borsoi, che è particolarmente felice di poter confermare Jorge Martin, con la certezza che sarà ancora più forte il prossimo anno.

"Sinceramente, sono felice perché Jorge resterà con noi anche la prossima stagione e quello che abbiamo imparato con Jorge e la squadra è che è molto importante rimanere calmi ed essere ancora più forti. Penso che l'anno prossimo i piloti vestiti di rosso avranno grossi problemi con noi, perché saremo molto più forti di questa stagione!".

"Ci riproveremo nel 2024", ha insistito un Gino Borsoi più determinato che mai: "È 1-0 per la Ducati contro di noi, ma la prossima stagione potrebbe essere 1-1!".