MotoGP | Borsoi: "Il livello della Yamaha non è affatto così lontano da quello delle altre moto"

Yamaha continua ad essere immersa in uno dei maggiori cambiamenti tecnici della sua storia. Dopo decenni con il motore a quattro cilindri in linea, il costruttore giapponese sta puntando su un motore V4 in MotoGP, e deve misurarsi con rivali che perfezionano da anni questo concetto di unità di potenza.

Per il team manager del Prima Pramac Racing, Gino Borsoi, i confronti sono quindi poco utili. "Di certo non è facile quando bisogna partire da zero, completamente da zero", ha sottolineato l'italiano in una conversazione esclusiva con Motorsport-Total.com, sito gemello di Motorsport.com.

Mentre Ducati, KTM, Aprilia e Honda avrebbero sviluppato i loro concetti V4 per diversi anni, la Casa di Iwata manca ancora di questa esperienza. "Gli altri costruttori dispongono di molte più informazioni, di molto più feedback da parte dei piloti e della pista", spiega Borsoi. "Oggi devono solo affinare i dettagli delle loro moto. Noi, invece, siamo appena all'inizio della storia del V4".

Borsoi valuta positivamente l'attuale ritardo

Di conseguenza, l'italiano valuta il rendimento attuale in modo chiaramente più positivo di quanto suggeriscano i risultati. Lo svantaggio della Yamaha, di circa 1"2 rispetto alla vetta, è già notevole considerando lo stato di sviluppo.

"Un secondo o 1"2 di svantaggio sono già un risultato incredibile per Yamaha. Bisogna ricostruire completamente il modo di pensare. È un'era totalmente nuova per noi", giudica Borsoi.

Senza alcuna esperienza con il nuovo concetto di motore, e inoltre con un livello tecnico che nella classe regina è più alto che mai, il compito è enormemente difficile. Tuttavia, Borsoi traccia un bilancio provvisorio positivo: "A mio parere, siamo messi meglio di quanto mi aspettassi dopo lo scorso anno".

Borsoi vede anche che il potenziale della moto esiste già, grazie ad alcuni risultati isolati. Jack Miller è riuscito recentemente ad entrare direttamente in Q2, a Montmeló e Balaton Park, e ha dimostrato che la Yamaha può essere competitiva nelle condizioni giuste.

Gino Borsoi Foto de: 2025 Yamaha Motor Racing Srl

"Questo è il segnale che il livello della moto non è affatto così lontano da quello delle altre", spiega Borsoi. Per lui, il maggiore handicap attualmente è chiaramente la potenza del motore.

"Lo stiamo soffrendo enormemente", ammette Borsoi. Allo stesso tempo, interpreta il piccolo svantaggio come una conferma di altre buone aree della moto: "Se con la Yamaha sei solo a circa 1"2 secondi dalla vetta, significa che l'aerodinamica, l'elettronica e il telaio funzionano abbastanza bene in questo momento".

Altri aggiornamenti previsti per la moto da 1000cc nel suo ultimo anno

Sebbene dal 2027 arriverà un cambio completo di regolamento in MotoGP, con i nuovi motori da 850cc, Yamaha non vuole fermare lo sviluppo dell'attuale propulsore da 1000cc. Borsoi sottolinea che entrambi i progetti procedono attualmente in parallelo. "Il focus non è esclusivamente sul motore da 850cc", precisa.

Yamaha continua a lavorare intensamente sulla moto attuale, perché le conoscenze acquisite sono preziose anche per la prossima generazione di propulsori. Si tratta di capire come trovare potenza e, allo stesso tempo, migliorare affidabilità e durata. "Se sai come sviluppare potenza, hai anche la mentalità giusta per la prossima generazione di motori".

Secondo il team manager di Pramac, lo sviluppo dell'unità attuale è quindi tutt'altro che concluso. "Secondo il nostro piano, possiamo ricevere uno o forse addirittura due aggiornamenti in più fino alla fine della stagione".

L'esperienza di Ducati aiuta nella ricostruzione

Per lo stesso Borsoi, il progetto Yamaha comporta anche un adattamento. Dopo molti anni di collaborazione con Ducati, conclusasi con il titolo di Jorge Martin nel 2024, l'italiano lavora ora in un ambiente culturale completamente diverso. Le differenze si notano, anche se sono esclusivamente di carattere organizzativo.

Francesco Bagnaia, Ducati, Gino Borsoi Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Ovviamente è diverso", dice Borsoi. Mentre come team satellite di Ducati si poteva "semplicemente andare in macchina a Bologna, prendere un caffè e parlare con gli ingegneri", uno scambio spontaneo di impressioni con il Giappone è, naturalmente, molto più laborioso.

Tuttavia, descrive la collaborazione in modo molto positivo. "La mentalità e la cultura sono diverse, ma sono professionali quanto Ducati. Ci ascoltano davvero e sono aperti alle nostre proposte", sottolinea.

Proprio questa apertura è una delle maggiori forze della collaborazione. E così, tra Pramac e Yamaha, si è già sviluppato un rapporto stretto. "Il rapporto con Yamaha è forte e molto buono", afferma.

Allo stesso tempo, secondo la valutazione di Borsoi, Yamaha beneficia anche delle esperienze che Pramac porta dai suoi anni di successo con Ducati. "Portiamo la nostra esperienza con Ducati, e proprio questa esperienza ha aiutato a costruire la nuova moto per la prossima stagione", ha concluso.