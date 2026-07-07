MotoGP | Borsoi elogia la disponibilità ad apprendere di Razgatlioglu nonostante le difficoltà

Dopo i primi dieci weekend di gara della MotoGP 2026, i due team Yamaha occupano gli ultimi due posti nella classifica a squadre. Il team ufficiale ha raccolto 64 punti iridati e il team satellite, il Prima Pramac Racing appena 26.

Di questi 26 punti, 15 sono stati conquistati da Jack Miller e undici dal rookie Toprak Razgatlioglu. Il miglior risultato di Miller è stato l'ottavo posto al Balaton Park. Nella stessa gara Razgatlioglu ha chiuso undicesimo.

Appena due anni fa Pramac, come team factory supported della Ducati, ha vinto il titolo mondiale con Jorge Martin. Ora il team, nell'ambito del nuovo progetto V4 con Yamaha, si trova per lo più in fondo al gruppo.

Gino Borsoi, in qualità di team manager, deve mantenere alta la motivazione all'interno della squadra. "È qualcosa che fa parte del nostro lavoro, che fa parte del nostro paddock", dice l'italiano in un'intervista concessa a Motorsport.com

"Voglio dire, ogni stagione abbiamo questo tipo di situazione. Quindi non è nulla di nuovo. È qualcosa che si impara lungo il proprio percorso, come gestirla. E bisogna gestirla, perché altrimenti si arriva alla gara senza alcun obiettivo".

"L'obiettivo al momento è ottenere il massimo risultato, e non solo per i piloti, ma anche per Yamaha. E per il futuro bisogna motivare i piloti, il team e tutti insieme".

"Devono avere un obiettivo davanti agli occhi, diciamo, per mantenere l'atmosfera il più buona possibile. Quindi non è facile. Naturalmente durante la settimana bisogna parlare con loro più volte, ma è così com'è".

Il proprietario di Pramac, Paolo Campinoti, ha deciso consapevolmente alla fine del 2024 di lasciare la Ducati per costruire un nuovo progetto insieme alla Yamaha. Si considerano un team partner, ma anche un team junior, allo stesso modo in Moto2.

Che il nuovo progetto V4 avrebbe avuto bisogno di tempo era chiaro fin dall'inizio. "Soprattutto quando si ha un progetto che parte da zero", prosegue Borsoi. "Siamo in fondo al gruppo, dobbiamo recuperare il ritardo".

"E a volte non ci si riesce, perché a causa della pista o della moto il risultato non arriva. Allora la situazione diventa sempre più difficile. Ma tutti sanno dove siamo. Tutti sanno che abbiamo bisogno di tempo".

"Abbiamo bisogno di tempo per risalire. Questo tempo non comprende solo un anno, una stagione o due stagioni. In un progetto a lungo termine sono almeno tre o quattro anni", afferma Borsoi.

Gino Borsoi, Pramac Racing team director Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Borsoi elogia l'apertura di Razgatlioglu ai consigli

Di questo nuovo progetto fa parte anche Toprak Razgatlioglu. Il grande capo della Yamaha in MotoGP, Paolo Pavesio, stima molto il turco e voleva offrirgli questa opportunità nella classe regina.

Ma, con la nuova Yamaha, Razgatlioglu è lontano dagli obiettivi che si era prefissato. Di recente ad Assen si è qualificato solo 22° e ultimo e ha dovuto ritirarsi dalla gara a causa di un chattering molto marcato.

Razgatlioglu parla regolarmente del fatto che la sua motivazione cala quando non arriva il tempo sul giro che si aspetta. Borsoi è stato lui stesso pilota e conosce queste situazioni difficili per esperienza personale.

Tra il 1997 e il 2004 Borsoi ha corso nella classe 125cc. Un secondo posto e due terzi posti sono stati i suoi migliori risultati. La sua miglior stagione è stata il 2001, conclusa al sesto posto nel Mondiale.

Come può sostenere Razgatlioglu con la sua esperienza? "Beh, devo dire che ho un gruppo di persone davvero valido, davvero forte e bravo a mostrare a Toprak come avvicinarsi alla nuova categoria".

"È una classe completamente diversa. Bisogna imparare da zero. Questa è la realtà. Bisogna davvero imparare da zero. Nessuno dubita del suo talento e della sua velocità. Questo è chiaro".

"Toprak ha un talento enorme ed incredibile, ma quando si deve partire da zero bisogna imparare dagli altri. È un ragazzo davvero aperto, davvero bravo".

"È facile parlare con lui, ed è facile dirgli cosa deve cambiare. E questo è un altro aspetto positivo di Toprak. Non è facile trovare questo tipo di carattere e mentalità, questa apertura".

"Soprattutto quando si sono vinti tre titoli mondiali nella classe Superbike, si sa di essere uno dei migliori o il migliore, e a volte non si vuole ascoltare".

"Da pilota, se torno indietro con la memoria, è difficile ascoltare i consigli di persone che magari non conoscono esattamente il nostro mondo, soprattutto quando si è forti e veloci".

"Ma è un ragazzo davvero gentile anche sotto questo aspetto, quindi sono felice di avere Toprak a bordo del progetto". Razgatlioglu ha un contratto biennale e ha recentemente testato a Brno la nuova Yamaha 850cc con pneumatici Pirelli, in vista della stagione 2027.