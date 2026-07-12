MotoGP | Bonora: "Bezzecchi è lo stesso che abbiamo visto al Mugello, deve solo ritrovare lo spirito giusto"

Marco Bezzecchi ha vissuto un mese e mezzo da incubo, conquistando appena 13 punti negli ultimi quattro Gran Premi (tutti nelle Sprint), che ha avuto il suo apice sabato al Sachsenring, dove il pilota dell'Aprilia è stato vittima di un highside ad alta velocità, nel quale si è procurato una frattura scomposta della clavicola sinistra, per la quale sarà operato in Italia già nella giornata di domenica.

Nonostante questo momento nero, che gli è costato una leadership iridata che era stata praticamente incontrastata fino al trionfo del Mugello, nel box della Casa di Noale la fiducia nei confronti del pilota riminese è rimasta assolutamente immutata, come ha confermato il team manager Paolo Bonora.

"Sono davvero convinto che Marco sia lo stesso Marco Bezzecchi che abbiamo visto al Mugello. Questo ci rende molto ottimisti. Mi piace dirgli ogni volta: 'Ricordati che sei lo stesso Marco Bezzecchi che ha vinto in modo così straordinario al Mugello'", ha detto Bonora durante la diretta streaming di MotoGP.com.

Il manager italiano ha sottolineato anche che nella sfortuna Bezzecchi ha avuto un piccolo aiuto, perché l'infortunio è arrivato proprio nell'ultima gara prima della pausa estiva. In teoria, dunque, ha tutto il tempo per recuperare e provare a presentarsi in pista rigenerato anche mentalmente quando i motori si riaccenderanno nel weekend del 9 agosto a Silverstone.

Paolo Bonora , Team Manager Aprilla Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Siamo fortunati ad avere un mese di pausa estiva. E' un aspetto positivo, che ci permette di recuperare le energie, ricaricare le batterie e ripartire nel modo giusto per la seconda parte della stagione. Gli mandiamo sicuramente un grande abbraccio, sa che tutta la squadra gli è vicina".

"Conosciamo la sua energia e la nostra forza, quindi dobbiamo essere positivi e cogliere l'occasione di questa pausa estiva per ritrovare lo spirito giusto in vista della seconda parte della stagione".

Anche il compagno Jorge Martin, che lo ha sopravanzato in classifica di 11 lunghezze, ha mandato un messaggio di vicinanza a Bezzecchi. Del resto, se c'è qualcuno che sa bene che non bisogna lasciarsi abbattere dagli infortuni è proprio lui, visto il 2025 da dimenticare che ha vissuto da questo punto di vista.

"Voglio mandare anche una volta tutta la mia forza a Marco, perché non è bello vederlo in questo periodo difficile. Ma le gare sono così e lui sa come riprendersi dagli infortuni. Perché, di sicuro, se si traggono insegnamenti dai momenti difficili, si può tornare più forti e con una mentalità migliore. E lui è in pilota davvero forte, quindi sarà ancora in lizza", ha detto "Martinator" dopo aver chiuso la Sprint in sesta posizione.