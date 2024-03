MotoGP | Binder sorride: "La KTM ha nuovi punti di forza"

Brad Binder ha iniziato bene la stagione 2024 della MotoGP. Il sudafricano aveva avvertito che la KTM era pronta per la sfida e che i tempi del precampionato non mostravano il reale potenziale della moto di Mattighofen. Questo è stato evidente nella Sprint di sabato al Gran Premio del Qatar.

Dopo una partenza fantastica, un marchio di fabbrica della RC16, il numero 33 ha conquistato il secondo posto, una posizione che non avrebbe più ceduto durante gli 11 giri della gara. E questo nonostante abbia cercato di infilare Jorge Martin per rubargli la vittoria, cosa che non gli è riuscita, e nonostante abbia resistito alla spinta finale di Aleix Espargaro.

Dopo la prima gara breve della stagione, Binder ha parlato ai microfoni di DAZN del fantastico livello della RC16 2024, che con i passi avanti fatti durante l'inverno ha mostrato "nuovi punti di forza", che spera possano aiutarlo a spezzare il dominio Ducati nella classe regina.

"Ho dato il massimo per cercare di superarlo al primo giro", ha esordito Binder, riferendosi chiaramente a Martin. "Ho cercato di superarlo alla curva 1. Ma ero ancora un po' incerto su quale fosse l'ultimo punto punto buono per la staccata, perché oggi abbiamo girato con le morbide tutto il giorno, ed erano i primi giri che facevamo in notturna".

"Ho dovuto trovare un po' di riferimenti in frenata. Ma sono molto contento dei passi avanti che abbiamo fatto. Ho un'inserimento di curva molto forte, ed anche un buon passo. Poi vediamo che abbiamo alcuni punti molto forti rispetto a quelli che avevamo l'anno scorso. Vediamo cosa riusciremo a fare domani", ha proseguito.

Il pilota di Potchefstroom ha anche notato che la moto si muove ancora molto e che il grip posteriore può ancora migliorare: "La KTM si muove un po' di più rispetto alle moto precedenti, ma è incredibile quanto sia buona la moto. In curva e in frenata è molto forte rispetto alla 2023. Quindi complimenti al mio team, abbiamo nuovi punti di forza, ma abbiamo anche bisogno di più grip al posteriore per lottare con gli altri. Ho derapato molto a metà curva, fino alla fine. Cercheremo di fare questo ultimo passo".

"Ci manca sempre un po' di grip al posteriore, ed è di questo che avremo bisogno domani per cercare di stare con Jorge. Sono fiducioso di poter fare un cambiamento per domani", ha concluso Binder, pensando alle opzioni per la gara lunga di domenica.