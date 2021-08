MotoGP: Binder ringrazia la pioggia e regala il GP d'Austria a KTM

E' successo veramente di tutto nel Gran Premio d'Austria di MotoGP, al punto che è veramente difficile riuscire a raccontare la seconda gara disputata sul Red Bull Ring. A trionfare alla fine è stato Brad Binder, che ha approfittato della pioggia, che ha minacciato la corsa quasi per tutta la sua distanza, aumentando la sua intensità quando mancavano solamente quattro giri alla bandiera a scacchi.

Un successo pesante per il sudafricano, perché si tratta del secondo della carriera, ma soprattutto perché regala alla KTM la vittoria sulla pista di casa. L'ex campione del mondo della Moto3 è uno di quelli che hanno avuto il coraggio di proseguire con le gomme slick fino alla bandiera a scacchi ed ha preso il comando delle operazioni quando invece il terzetto di testa composto da Pecco Bagnaia, Marc Marquez e Fabio Quartararo ha preso la via dei box a 3 giri dalla bandiera a scacchi, seguito da tutti i piloti di vertice.

Il sudafricano però ci ha messo decisamente del suo, perché il secondo di quelli che hanno azzardato la scelta di non fare il cambio moto, che è Luca Marini in quinta posizione, si è visto rifilare quasi 15" da Binder, nonostante Brad sia incappato anche in una penalità di 3" dopo la bandiera a scacchi per essere andato oltre i track limits troppe volte. Anche per il portacolori della Sky VR46 Avintia si è trattata comunque di una grande gara, perché è la prima top 5 della sua carriera in MotoGP.

Dopo aver condotto la gara per praticamente 25 dei 28 giri in programma, ancora una volta Pecco Bagnaia si è visto sfuggire la sua prima vittoria in carriera. Una volta tornato in pista con le rain, il ducatista ha attaccato senza calcoli e proprio a poche curve dal traguardo è riuscito a riprendersi almeno la seconda posizione. Un risultato almeno prezioso in ottica campionato, visto che il leader Quartararo ha faticato molto dopo il passaggio alle rain ed ha chiuso solamente settimo: ora il divario tra i due è di 47 punti, ma nel suo piccolo "El Diablo" ha visto aumentare nuovamente il margine sul secondo in classifica, mostrando di nuovo cose grandiose prima dell'arrivo della pioggia.

Sul gradino più basso del podio è salito Jorge Martin, centrando così il suo terzo podio stagionale. Questa volta lo spagnolo del Pramac Racing era quarto sull'asciutto, un po' distanziato dal terzetto di testa, ma quando è arrivata la pioggia è tornato a fare una grande differenza e all'ultimo giro ha recuperato diverse posizioni, arrivando ad artigliare il quarto posto davanti alla Suzuki di Joan Mir, che a sua volta è riuscito a recuperare qualche punticino su Quartararo e divide il secondo posto nel Mondiale con Bagnaia a -47.

Detto del quinto posto di Marini, davanti a Quartararo si è issato anche Iker Lecuona, che è un altro di quelli che avevano provato a proseguire senza cambiare moto. Tra questi c'è anche Valentino Rossi, che per qualche minuto ha pregustato il sapore del podio: il "Dottore" ha iniziato l'ultimo giro in battaglia per il terzo posto con Lecuona, ma poi nell'ultimo giro ha fatto davvero fatica con le slick e quindi ha chiuso ottavo. Un piazzamento che comunque vale il suo miglior risultato stagionale.

La top 10 si completa poi con la Honda di Alex Marquez e con l'Aprilia di Aleix Espargaro. Quest'ultimo aveva cominciato l'ultimo giro in seconda posizione e sembrava vicinissimo al primo podio per la Casa di Noale, ma poi ha accusato un crollo verticale e non è riuscito a fare meglio del decimo posto, precedendo un Jack Miller che insieme ad Alex Rins è stato il primo a rientrare a cambiare la moto. Una mossa che non ha pagato per entrambi, visto che anche il pilota della Suzuki non è andato oltre al 14esimo posto, chiudendo dietro anche a Danilo Petrucci, che torna a punti e a Takaaki Nakagami.

Un punticino se lo porta a casa anche Marc Marquez, che avrebbe meritato di più per come era riuscito a stare attaccato a Bagnaia e Quartararo in condizioni di asciutto. Sul bagnato però il pilota della Honda ha esagerato ed è scivolato alla curva 1 al penultimo giro, vanificando quanto di buono aveva fatto fino a quel momento. Out anche Johann Zarco, caduto alla curva 9 prima della pioggia con una caduta in fotocopia a quella fatta stamattina nel Warm-Up. Il gap nel Mondiale del pilota del Pramac Racing aumenta quindi a 49 punti.

Sfortunato, infine, Enea Bastianini: il pilota della Avintia Esponsorama era partito molto bene ed era nella top 10, ma poi la carena della sua Ducati si è completamente divelta sul lato sinistro, obbligandolo a rientrare ai box e a ritirasi.