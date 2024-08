MotoGP | Binder preoccupato per il distacco "enorme" dalle Ducati

La KTM non è riuscita a lottare per i primi posti sul suolo di casa, pagando i suoi errori di messa a punto. Venerdì, Brad Binder è riuscito a contenere il dominio delle Ducati e ad assicurarsi la qualificazione diretta per la Q2, ma con una forcella che ha considerato troppo dura, non ha brillato e si è piazzato solo al 12° posto in qualifica. Nella Sprint, mentre Jack Miller ha conquistato il quinto posto, Binder ha lottato con Pol Espargaro per l'ottava posizione e ha vinto il suo duello, prima di guadagnare un'altra posizione con la caduta di Marc Marquez.

"Onestamente, abbiamo fatto buoni progressi tra le qualifiche e la Sprint", ha spiegato Binder sabato, dopo aver conquistato il settimo posto. "Nelle qualifiche avevo davvero grossi problemi in frenata. Già venerdì pomeriggio era così. Sono riuscito a fare un buon giro alla fine per entrare in Q2, ma sembrava che il pneumatico anteriore si stesse surriscaldando".

"Al mattino era esattamente la stessa cosa e facevo fatica ad essere costante con i miei tempi perché non riuscivo mai a frenare, continuavo a bloccare e a tirare dritto. Abbiamo cambiato completamente le impostazioni della forcella per la gara e all'improvviso le cose erano più gestibili. Era molto meglio, molto più facile guidare bene la moto. Purtroppo mi ci sono voluti alcuni giri all'inizio per capire quali fossero le differenze e come usarle".

"Dopo di che, ho fatto del mio meglio per raggiungere gli altri e sono riuscito a colmare un po' il divario, ma era un po' troppo tardi. Penso che abbiamo fatto buoni progressi".

Brad Binder Photo de: KTM Images

Binder sperava di fare progressi nella gara lunga, ma non ne ha avuti. Una buona partenza lo ha visto salire al quinto posto, sulla ruota di Miller, prima di superare il suo compagno di squadra, che poi è caduto. Il sudafricano però non è riuscito a mantenere il quarto posto, arrendendosi alla rimonta di Marc Marquez. Il quinto posto, che ha reso Binder il primo pilota a non guidare una Ducati, è stato in definitiva soddisfacente, ma ha anche mostrato gli attuali limiti della KTM.

"È andata abbastanza bene. Non posso lamentarmi, ho fatto del mio meglio dal primo giro fino alla fine. Ho fatto una buona partenza, il che è stato un vantaggio. Dopo la Sprint sapevo che sarebbe stata una gara molto difficile per assicurarmi di arrivare al traguardo con ancora un po' di gomma, soprattutto al centro del pneumatico. Ho fatto del mio meglio per gestire la situazione. Il mio team ha fatto un buon lavoro per ridurre la potenza e far funzionare tutto, in modo da consumare il meno possibile".

"Nel complesso, non posso lamentarmi. Mi sarebbe piaciuto fare di più, ma chiaramente non avevamo il ritmo dei primi tre o quattro. Ho fatto del mio meglio, quindi questo è quanto. Ci riproveremo la prossima settimana".

Più che la posizione, è l'enorme distacco dal vincitore, Pecco Bagnaia, a preoccupare Brad Binder: "La posizione sembra migliore del distacco dai primi! Di solito si tratta di pochi secondi, tre o quattro, ma 18 è un distacco enorme. È chiaro che abbiamo del lavoro da fare, dobbiamo migliorare".