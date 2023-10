MotoGP | Binder: "Mi sono meritato le due penalità"

Brad Binder è stato uno degli sfortunati protagonisti del Gran Premio d'Indonesia della MotoGP. Il pilota sudafricano ha ricevuto ben due long lap penalty nella gara di domenica, a causa della sua condotta che potremmo definire abbastanza "Garibaldina".

La prima penalità è arrivata nelle fasi iniziali, quando ha toccato e fatto cadere Luca Marini, che partiva dalla pole ma che aveva perso posizioni con la Ducati della Mooney VR46. Il collegio dei commissari guidato da Freddie Spencer lo ha penalizzato per aver "causato un incidente durante il sorpasso" e per essere stato "ambizioso, causando la caduta di un altro pilota", essendo la seconda volta che ha commesso questa infrazione nel 2023.

Eseguendo la prima long lap penalty, il #33 ha perso diverse posizioni ed ha quindi provato a recuperare il più velocemente possibile, mostrando però di essere abbastanza su di giri. E' così che, a metà gara, ha toccato anche Miguel Oliveira, in questo caso spingendolo fuori dalla pista, ma senza farlo cadere. I commissari della FIM gli hanno imposto quindi una seconda long lap penalty per "un contatto con un altro pilota, che non ha provocato una caduta, ma ha prodotto un effetto negativo all'altro pilota".

Binder ha scontato anche questa seconda penalità, che comunque non ha pesato troppo sul suo risultato finale. Si è classifica sesto, a 11 secondi dal vincitore Pecco Bagnaia, ma perdendo il duello con Marco Bezzecchi per la quinta posizione. Il suo comunque è stato un buon piazzamento, reso possibile dal fatto che si è trattato di una gara ad eliminazione, che ha visto solo 14 piloti al traguardo.

Dopo la gara, il pilota di Potchefstroom, che nella Sprint invece era stato fatto cadere da Aleix Espargaro, ha spiegato l'accaduto, ammettendo la sua colpa in entrambi i casi ed accettando quindi le due penalità. "E' stato un fine settimana complicato. Sono riuscito a prendere un po' di ritmo solamente in gara. Ho cercato di adattarmi alla gomma media, che non usavo da venerdì", ha esordito, prima di raccontare quanto accaduto con Marini.

"Purtroppo alla curva 8 ho avuto un sobbalzo, poi ho frenato e leva è andata giù completamente: sono andato nel panico, perché avevo due piloti davanti a me. Ho potuto contare solo sul freno posteriore e non è abbastanza. Mi dispiace molto di aver rovinato la gara di Marini, quindi mi scuso con lui e con la sua squadra", ha detto un Binder visibilmente dispiaciuto.

"Dopo di che, ho spinto al massimo per recuperare e forse quando ho preso Miguel ero un po' troppo carico. Mi sono meritato le due penalità. Bisogna assumersi la responsabilità di non mettere in pericolo nessuno. Il problema dei freni mi era già capitato in passato, ma pensavo si fosse risolto", ha concluso.