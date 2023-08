MotoGP | Binder: "La vittoria ci sfugge ancora, ma non siamo lontani"

C'era da aspettarselo, visto che il Red Bull Ring è una pista molto favorevole alla KTM, essendo il suo circuito di casa, ma il weekend di Brad Binder è stato decisamente all'altezza di tutte le migliori aspettative. Il pilota sudafricano era già in un buon stato d'animo questo fine settimana, con l'annuncio che rimarrà come pilota ufficiale per la Casa di Mattighofen almeno fino al 2026, e le gare hanno confermato il suo grande slancio.

Il #33 ha chiuso il decimo round della stagione 2023 con un doppio podio, secondo sia nella gara Sprint di sabato che nella gara lunga di domenica, in quest'ultimo caso dopo aver inseguito nuovamente Pecco Bagnaia. Binder ha fatto di tutto per evitare la vittoria del leader del Mondiale e gli è stato vicino per diversi giri, ma alla fine Bagnaia è riuscito a scappare. Ha dovuto solo gestire i suoi pneumatici per assicurarsi il suo terzo podio domenicale in questa stagione.

Dopo la gara, il pilota di Potchefstroom non ha potuto nascondere il suo sorriso e la sua felicità per una gara in cui, pur non vincendo, si è trovato più a suo agio rispetto a sabato grazie al lavoro del suo team di meccanici.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ho dato il massimo", ha ammesso Binder. "Il mio team ha fatto un lavoro fenomenale, onestamente. Abbiamo fatto un passo enorme da ieri a oggi, ero molto più forte nei punti di frenata, ma usavamo molto la gomma quando aprivamo il gas. Spinnavamo molto sul rettilineo, ma questo è il prossimo passo. Dobbiamo risolvere il problema e se lo risolviamo credo che avremo la possibilità di essere più forti".

Brad ha anche fatto il punto sull'andamento della stagione. Il sudafricano è in gran forma e crede che la vittoria arriverà presto se le cose continueranno così.

"Se guardo alle ultime tre o quattro gare, ho lottato per il podio ogni fine settimana, il che è pazzesco. La vittoria ci sfugge ancora, ma non siamo lontani. Per me è importantissimo vedere come siamo migliorati, quali progressi abbiamo fatto e continuare a lavorare per trovare quello che ci manca", ha concluso il 28enne.

