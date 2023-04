MotoGP | Binder: “La mia partenza più bella, non me l’aspettavo!”

Carica lettore audio

Termas de Rio Hondo ha accolto i piloti della MotoGP con un meteo incerto, e si sa, in queste condizioni non bisogna mai sottovalutare Brad Binder. Il sudafricano riesce sempre a trovare il guizzo e, dopo una qualifica deludente che lo vedeva partire solo dalla 15esima casella, ha regalato a KTM la prima vittoria della stagione. Una partenza fulminea nella Sprint Race l’ha portato nelle posizioni di vertice da subito, nel giro di poche curve ha preso il comando per non lasciarlo fino alla bandiera a scacchi.

Con il passare dei giri ha accumulato un vantaggio che si è ridotto in poche curve quando ormai mancavano pochi chilometri al traguardo. Binder ha vinto la gara breve in Argentina con solamente 72 millesimi di vantaggio su un arrembante Marco Bezzecchi, in grande forma e determinato a vincere. Non è stato possibile per il pilota Mooney VR46, che si è piegato alla solidità del portacolori KTM, in grande spolvero nella giornata odierna.

Si dice che nella MotoGP attuale partire davanti aiuti. Binder è l’eccezione che conferma la regola, perché vincere partendo dal 15° posto in griglia è un’impresa difficile attualmente. Lo stesso sudafricano si è detto sorpreso di quanto ha compiuto nel sabato argentino: “La partenza è stata davvero incredibile, onestamente non me l’aspettavo. Tutto è andato davvero secondo i piani oggi, sono riuscito a partire benissimo, ho visto la possibilità di prendere la prima posizione e ho deciso di prenderla. Ho deciso che dovevo lottare per stare davanti e con il mio passo sono riuscito a stare in testa fino alla fine”.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Verso la fine sentivo gli altri arrivare, quindi ho dovuto davvero stringere i denti, però sono molto contento e davvero non me l’aspettavo. Devo ringraziare tantissimo il mio team per l’incredibile lavoro fatto, ora vediamo come gestirla domani”, ha raccontato Binder parlando degli ultimi giri. Nel finale infatti si è visto insidiato da Bezzecchi, salvo poi portare a casa il successo: “Gli ultimi tre giri sono stati difficili, ho iniziato ad avere un po’ di problemi di bloccaggio davanti, era difficile frenare. Quindi ho dovuto cercare di tenere i nervi saldi per non commettere errori. Li sentivo avvicinarsi, soprattutto sul dritto, era davvero difficilissimo, dovevo concentrarmi per cercare di chiudere primo, ma ci siamo riusciti!”.

Ciò che sicuramente resterà impresso è lo spunto incredibile ottenuto da Binder e la progressione che l’ha portato a trovarsi nelle posizioni di vertice già alla prima curva: “L’idea era quella di arrivare il prima possibile alla prima curva e sono riuscito a trovare una parte libera del tracciato. Questo ha fatto la differenza. Sicuramente è la partenza migliore che io abbia mai fatto, se riuscissi a partire bene anche solo la metà domani sarebbe fantastico!”.