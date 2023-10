MotoGP | Binder: "KTM di un altro livello rispetto al 2022"

Le KTM sono state la grande rivelazione della prima giornata di prove del Gran Premio d'Australia di MotoGP. Brad Binder e Jack Miller hanno monopolizzato le prime due posizioni con le RC16, ma Pol Espargaro è riuscito a piazzarne anche una terza all'interno della top 5. Segno che la moto austriaca si trova veramente a suo agio tra le pieghe veloci del tracciato di Phillip Island.

Una prestazione che, tra cambi di format (domani si correrà la gara lunga, perché per domenica è prevista una tempesta) e l'esclusione del leader iridato Pecco Bagnaia dalla Q2, rischiava di passare quasi in sordina. Ma che va sicuramente sottolineata, perché sostanzialmente non se la sarebbero aspettata neppure i diretti interessati, anche se il passo avanti fatto da quando è stato introdotto il nuovo telaio in carbonio appare piuttosto evidente.

"Oggi è stata una giornata davvero positiva. Fin dalla prima uscita di questa mattina la moto ha funzionato molto bene. Ero abbastanza soddisfatto fin dall'inizio e oggi pomeriggio, quando abbiamo montato le gomme soft, mi sentivo davvero bene. Non ho nulla da dire. È stata una buona giornata, la cosa più importante è che domani saremo in Q2 e ci proveremo per vedere come andrà a finire", ha detto Binder, che con il suo 1'27"943 ha sfiorato il record della pista.

"Sinceramente ero un po' preoccupato di venire qui, perché l'anno scorso è stata davvero dura. Ma fin dal primo giro di questa mattina mi sono reso conto che siamo di un altro livello rispetto all'anno scorso, e la moto funziona benissimo", ha aggiunto il sudafricano, che in questa stagione ha vinto due Sprint, ma ora sembra avere le carte in regola per mirare al bersaglio grande.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Su quali siano i motivi che hanno portato la RC16 a fare un salto in avanti così deciso rispetto al 2022, sembra avere le idee più piuttosto chiare il suo vicino di box.

"Credo che il grip posteriore che siamo riusciti a trovare negli ultimi due Gran Premi ci abbia aiutato molto e, come ho detto tutto l'anno, il modo in cui questa moto si comporta nei cambi di direzione ad alta velocità è piuttosto agile e ti permette di trovare la tua linea piuttosto bene. Finora ha funzionato bene, quindi speriamo di mantenere questo trend", ha spiegato Miller, che sulla pista di casa ha chiuso a soli 148 millesimi dal vicino di box.

Riguardo alla scelta di modificare il format, anticipando a domani la gara lunga per evitare la possibile tempesta in arrivo domenica, entrambi sono parsi piuttosto indifferenti. "Penso che non cambierà nulla", ha tagliato corto il sudafricano.

"I punti non contano nulla per me, sono nono in campionato. Che sia domani o domenica, sono sicuro che saremo in grado di lottare con i migliori" ha aggiunto "Jackass", denotando grande fiducia.