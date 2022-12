MotoGP | Binder: "KTM al top? Solo questione di tempo"

Carica lettore audio

Dal 2020, la Casa austriaca è sempre riuscita a vincere almeno due gare, ma quello che è mancato alle RC16 è stata la costanza di rendimento.

Miguel Oliveira ha vinto due volte nel 2022, ma lo ha fatto in condizioni di bagnato e si è piazzato solo al 10° posto nel Mondiale, mentre tutti i podi sull'asciutto sono arrivati per gentile concessione di Brad Binder, in Qatar, in Giappone e a Valencia.

Costretto a compiere 96 sorpassi nel corso delle 20 gare della stagione a causa dei risultati poco incoraggianti in qualifica, Binder è diventato noto come specialista della domenica, avendo ottenuto 17 risultati nella top 10, nonostante sia partito 14 volte fuori dai primi 10.

Considerate le risorse a disposizione della KTM, la sua incapacità di essere una minaccia costante per il podio nel 2022 è in contrasto con il cambiamento nelle gerarchie nella MotoGP, dove i costruttori europei sono emersi come marchi leader, con la Ducati che ha vinto il campionato e l'Aprilia terza nella classifica costruttori proprio davanti a KTM.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Binder, che ritiene che il problema principale della RC16 sia legato al posteriore e che questo pregiudichi la capacità di girare della moto, è tuttavia convinto che la KTM sia vicina a fare un passo avanti.

"Mi piace pensare che sia solo una questione di tempo", ha detto Binder a Motorsport.com quando gli è stato chiesto che cosa manca alla KTM per raggiungere i suoi rivali nella lotta per la leadership della MotoGP.

"Onestamente, KTM ha le risorse, ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno. È chiaro che sono frustrati come tutti noi quando non otteniamo risultati alla domenica".

"È chiaro cosa dobbiamo migliorare, sappiamo su cosa dobbiamo lavorare per la prossima stagione. I ragazzi hanno individuato con precisione i miglioramenti da apportare e la direzione in cui lavorare, mentre in passato ci limitavamo a buttare sempre dei pezzi nuovi sulla moto sperando che qualcosa funzionasse".

"Ora, tutto ciò che proviamo è molto più mirato ad un problema e vediamo se funziona o meno. Credo che il modo in cui abbiamo lavorato in questa stagione ci abbia davvero indirizzato e ci permette di dire: 'ok, questo è ciò che dobbiamo fare per iniziare a migliorare'".

Binder ha aggiunto che KTM "non ha paura" di provare cose nuove e di guardare fuori dai propri confini per cercare di migliorare il proprio progetto.

Analizzando la propria stagione, conclusa al sesto posto nel Mondiale per il secondo anno consecutivo grazie alla sua costanza domenicale, Binder ritiene di essere molto più forte di quanto il suo risultato in campionato lasci intendere.

"Sento di essere pronto a fare buone cose", ha detto. "Sento di aver raggiunto un punto in cui posso finire le gare e so di poter essere forte in gara. Capisco meglio la categoria e le gomme rispetto all'anno scorso, per esempio".

"Insieme a KTM stiamo cercando di fare l'ultimo passo per cercare di lottare per qualcosa di più importante, perché il sesto posto non è terribile, ma non è dove vogliamo essere. Credo che siamo migliori del sesto posto", ha concluso.