MotoGP | Binder: "Investire qualcuno è l'incubo di ogni pilota"

Sul fatto che Brad Binder sia un gran pilota non ci sono mai stati grandi dubbi, ma oggi il portacolori della KTM ha dimostrato un grande spessore dal punto di vista umano. Dopo essere stato suo malgrado protagonista dell'incidente di Pecco Bagnaia, il sudafricano non ha nascosto le emozioni molto forti che ha provato, sottolineando come sia l'incubo di ogni pilota rischiare di investire un altro collega.

Un incubo che oggi per lui si è materializzato quando il pilota della Ducati è stato vittima di un highside alla seconda curva del Gran Premio di Catalogna, mentre capitanava il gruppo. A quel punto Binder se lo è trovato a terra, davanti alle gomme della sua KTM, e non ha potuto fare nulla per evitarlo, passandogli sopra ad una gamba.

"La parte più difficile è stata risalire in moto e ripartire. La cosa positiva è che l'ho visto muoversi. Si stava muovendo e sapevo di avergli toccato la gamba, o le gambe, non so. Ma sapevo di non averlo colpito in pieno", ha detto Binder, mostrandosi ancora particolarmente scosso per l'accaduto.

"Alla fine però è il peggior incubo di ogni pilota. Vedere un pilota lì in mezzo alla pista fa paura, ma essere quello che lo colpisce fa ancora più schifo, ad essere onesti", ha aggiunto.

Quando poi gli è stato chiesto se non avrebbe potuto fare proprio niente per evitarlo, ha proseguito: "E' stato un attimo. Non vedevo niente, perché c'erano due moto davanti a me, quindi quando ho avuto visuale lui e la sua moto erano di fronte a me. Non è stato per niente divertente".

La sua gara comunque è finita quasi subito anche dopo la ripartenza, a causa di un problema tecnico accusato dalla sua KTM. Questo gli ha permesso di andare da Bagnaia al centro medico, tirando un sospiro di sollievo quando ha visto che stava abbastanza bene.

"Sono andato a trovarlo al centro medico e sembra che stia bene. Non so se ha qualcosa alla gamba, ma quando sono entrato non mi aspettavo di vederlo così rilassato. Sembrava che stesse bene". I primi esami, infatti, non avrebbero evidenziato infortuni gravi, anche se il campione del mondo in carica è stato portato all'ospedale di Barcellona per essere sottoposto ad ulteriori aggiornamenti.