MotoGP | Binder comanda in un test rovinato dalla pioggia al Mugello

C'era grande attesa per la giornata dei test ufficiali della MotoGP al Mugello, ma la protagonista principale è stata quella che non avrebbe voluto nessuno: la pioggia. Nell'arco delle 8 ore a disposizione tra le 10 e le 18, infatti, sono stati diversi i temporali che sono arrivati a bagnare l'asfalto del saliscendi toscano, impedendo alle squadre di provare le novità che avevano preparato.

Il meglio è stato senza dubbio quello che è successo nel paddock, con l'annuncio bomba dell'ingaggio di Jorge Martin da parte dell'Aprilia e l'approdo di Marc Marquez in Ducati ufficiale accanto a Pecco Bagnaia che sembra ormai cosa fatta.

Alla fine il più veloce è stato Brad Binder, ma la sua prestazione ha un valore assolutamente relativo. Il pilota delle KTM l'ha ottenuta intorno all'ora di pranzo, in una delle poche finestre in cui il sole era arrivato ad asciugare la pista. In ogni caso, il suo 1'47"617 è un riferimento ben distante da quelli che sono stati fatti segnare nel weekend del Gran Premio d'Italia.

Quelli che hanno avuto modo di sfruttare meglio questa parentesi sono stati proprio i piloti della KTM, perché alle spalle del sudafricano c'è il suo futuro compagno di box Pedro Acosta, che con la RC16 della GasGas Tech3 ha chiuso a soli 33 millesimi di ritardo.

In terza posizione c'è Luca Marini, che è stato l'ultimo ad arrendersi alla pioggia, girando anche nel pomeriggio inoltrato quando gli altri ormai sei erano già fermati da un pezzo. Il pilota della Honda è stato quello che alla fine si è preso la palma di più attivo, avendo completato 40 tornate del tracciato toscano.

Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: GasGas Factory Racing

Discreto anche il chilometraggio messo insieme da Jack Miller - 33 giri - che lo segue in quarta posizione con la sua KTM. L'ultimo ad aver ottenuto una prestazione vicina ai primi è stato Joan Mir, anche se parliamo già di un gap di oltre due secondi per il pilota della Honda. Dal sesto in giù è quasi superfluo parlare di classifica, perché Maverick Vinales si ritrova a 7". Va detto però che il pilota dell'Aprilia si è detto soddisfatto per il lavoro che è riuscito a fare sul bagnato, storico tallone d'Achille della RS-GP.

Hanno girato soprattutto sul bagnato anche le Yamaha, anche se l'impegno di Alex Rins e di Fabio Quartararo è stato molto limitato: lo spagnolo ha completato 17 giri ed il francese uno in meno. Un peccato, perché oggi avrebbero dovuto valutare una nuova specifica di motore e delle soluzioni di elettronica.

Sono solamente due le Ducati che hanno messo un crono a referto e si tratta di quelle di Franco Morbidelli, che probabilmente aveva bisogno di scoprire la GP24 sul bagnato, e di Alex Marquez. Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini non hanno neppure preso la via della pista, mentre Marc Marquez, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio hanno fatto solo un out lap prima di decidere che sarebbe stato inutile o quasi girare oggi.