MotoGP | Bezzecchi: "Weekend fantastico: doveva essere una pista ostica, invece siamo stati sempre veloci"

Per essere un weekend nel quale si aspettava di dover giocare in difesa, quello di Aragon non è andato affatto male per Marco Bezzecchi, anzi. Nonostante un ginocchio non ancora recuperato al 100% ed una pista che non si presentava come troppo favorevole alla sua Aprilia, il riminese è riuscito a togliersi la soddisfazione di conquistare la pole position e di proseguire il filotto di piazzamenti a podio che ha iniziato a Silverstone.

Per quattro gare di fila tra Sprint e lunghe, è salito sul gradino più basso del podio, ritrovando quella costanza di rendimento che gli era improvvisamente mancata nelle quattro gare che avevano separato il trionfo del Mugello dalla pausa estiva. Risultati che gli hanno permesso di riavvicinarsi alla vetta della classifica iridata, con il vicino di box Jorge Martin che ora è distante solo 24 lunghezze, anche se tra i due portacolori della Casa di Noale si è reinfilato anche Marc Marquez.

Oggi la gara era iniziata nel miglior dei modi, perché era anche riuscito a prendere il comando delle operazioni al via, con un bell'incrocio nei confronti di un Marquez che aveva lasciato l'abbassattore ingaggiato, ma nel corso del sesto giro poi Marc è riuscito a trovare il varco per infilarlo nel cambio di direzione delle curve 14 e 15, e in quel frangente anche Pedro Acosta ne ha approfittato per soffiargli la seconda piazza. Una volta terzo, "Simply the Bez" non ha mai dato la sensazione di poter reggere il ritmo dei primi due, ma resta comunque molto soddisfatto di un fine settimana che è andato oltre alle aspettative.

"Sono contento perché è stato un weekend fantastico. Alla fine sono arrivato qua, dove l'anno scorso abbiamo faticato tantissimo e sapevo che sarebbe stata una pista un po' ostica, invece ho lavorato da Dio insieme a tutti i miei ragazzi e siamo riusciti a essere sempre veloci", ha detto Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"È vero che con il fresco nelle prove sono sempre andato un po' meglio rispetto alle due gare con un po' più caldo, però sono molto contento: due gare nelle quali ho dato veramente tutto, sono riuscito a portare a casa il massimo. Poi ho fatto la pole position, quindi direi un bel weekend e andiamo avanti così", ha aggiunto, iniziando già a volgere lo sguardo al prossimo appuntamento, che sarà a casa sua a Misano.

Proprio come ieri nella Sprint, Marco non ha nascosto che con l'innalzamento della temperatura la sua RS-GP ha perso qualcosina in termini di prestazione rispetto alla mattinata. E secondo lui questo ha inciso di più delle sue difficoltà dal punto di vista fisico.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sicuramente fisicamente sto un po' soffrendo, però non penso che sia questa la causa primaria. Secondo me è un po' più che nel pomeriggio sono stato leggermente più lento sia ieri che oggi, quindi dobbiamo cercare di lavorare meglio per capire bene cosa è successo e cercare la prossima volta di riuscire a mantenere lo stesso passo che abbiamo fatto nelle prove".

La battaglia con Marc Marquez al sesto giro ha regalato un momento molto spettacolare, quando la sua Aprilia e la Ducati del nove volte iridato continuavano ad avvicinarsi tra loro sul lungo rettilineo che conduce alla curva 16. Dal punto di vista dei diretti interessati però è stato un episodio molto complicato da gestire.

"Diciamo che quando mi sono trovato di fianco a Marc è stato come se facessimo tipo una fisarmonica. Io volevo allontanarmi, ma continuavo ad essere tirato dentro dall'aerodinamica. Non so come spiegarlo, ma diciamo che mi avvicinavo e mi allontanavo a prescindere dal mio volere".

Come detto, questa situazione ha creato anche per Acosta il varco per superarlo. A prescindere da questo episodio, con grande onestà Bezzecchi però ha ammesso che oggi non sarebbe stato affatto semplice riuscire a tenere dietro il pilota della KTM.

"Poi purtroppo mi sono trovato troppo sulla sinistra e non sono riuscito a staccare come avrei voluto, quindi Acosta mi ha fregato. Però devo essere onesto, penso che oggi Pedro fosse leggermente più veloce di me e lo vedevo andare via piano piano. Quindi mi sarebbe piaciuto battagliare di più, rendergliela un po' più dura, ma credo che comunque avrebbe avuto la meglio lui oggi", ha concluso.