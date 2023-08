MotoGP | Bezzecchi vola, ma resta cauto: "E' solo venerdì"

"E' andata abbastanza bene, è stata una giornata positiva. Magari non mi aspettavo di finire primo, ma di essere veloce sì". Marco Bezzecchi sembra minimizzare il grande inizio che ha avuto nel Gran Premio d'Austria di MotoGP.

Il pilota della Mooney VR46 ha concluso la prima giornata di prove al comando e lo ha fatto con un crono di 1'28"533, polverizzando il precedente primato del Red Bull Ring, ma anche guardando al resto del weekend rimane molto cauto sulle sue chance di vittoria, sottolineando che la cosa più importante è riscattare lo zero di Silverstone.

"Per ora è solo venerdì, quindi voglio fissare gli obiettivi dopo la qualifica. Per ora voglio solo andare più forte che si può. Dopo l'errore di Silverstone è importante provare a fare un bel risultato per riconfermarsi forti, ma aspettiamo almeno la qualifica", ha detto Marco quando gli è stato chiesto se si reputa uno dei possibili favoriti.

Tra le altre cose, non è stata comunque una giornata facile, perché tutti hanno dovuto fare i conti con qualche goccia di pioggia nei 15 minuti conclusivi, ma Bezzecchi ha accusato anche un piccolo problema sulla sua Ducati e alla fine è rimasto fermo in pista a secco di carburante.

"Quando ha iniziato a piovere mi sono fermato subito per mettere le gomme nuove. Poi ero secondo o terzo in quel momento, quindi pensavo di essere nella posizione di poter aspettare un minutino o due in più, ma la pista non è stata un problema", ha spiegato.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ho avuto un problemino quando ho iniziato il time attack. Ho fatto un crono, ma poi sul dashboard mi è apparsa la scritta 'problem', quindi quando mi sono fermato abbiamo cercato di risolvere il guaio, che in realtà era una cavolata, ma per cercare di sfruttare anche la seconda gomma non abbiamo rifatto benzina e alla fine sono rimasto a piedi per quello", ha aggiunto.

Quando è rimasto a secco, si è fermato proprio dove ad osservarlo c'era Valentino Rossi. Ha quindi approfittato del passaggio del "Dottore" per tornare al box, chiedendo anche qualche consiglio al nove volte iridato, che è anche il proprietario del suo team oltre che il suo mentore.

"Gli ho chiesto due o tre cose che però non vi dico, perché altrimenti mi leggono tutti e sanno che cosa gli chiedo (ride). Non lo sapevo che fosse lì, ma quando l'ho visto mi sono fermato ed ho approfittato del passaggio".

In ottica gara però c'è una cosa su cui sembra avere pochi dubbi e questa è la gomma anteriore: "Dipende dalla temperatura, ma questa è una pista sulla quale con il mio stile di guida soffro molto la soft e la media. Se c'è la temperatura giusta, credo che userò sempre la dura".

