MotoGP | Bezzecchi: "Voglio un podio più di ogni altra cosa"

Carica lettore audio

Non è un paese per vecchi era il titolo di un film che aveva riscosso tantissimo successo diversi anni fa, che potrebbe calzare perfettamente alle qualifiche del Gran Premio d'Italia. In condizioni estreme, con una pioggerella che comunque imponeva l'utilizzo delle gomme slick, sono stati due rookie infatti a contendersi la pole position.

A spuntarla alla fine è stato Fabio Di Giannantonio, ma Marco Bezzecchi non è stato tanto da meno, perché ha mancato la sua prima partenza al palo per appena 88 millesimi. Ma soprattutto è riuscito a piazzarsi per la prima volta in prima fila in un weekend in cui ha dato la sensazione di poter essere piuttosto competitivo anche in gara.

"Sono contento. Sono soddisfatto di com'è andata oggi, sia stamattina che oggi pomeriggio. E' stata un'ottima giornata. C'erano delle condizioni un po' particolari, quindi diciamo che vale molto questa qualifica", ha detto il pilota del Mooney VR46 Racing Team subito dopo la conclusione della sua prima conferenza della top 3.

La lotta con "Diggia" lo ha portato a ripercorrere un po' la sua carriera, visto che con il romano del Gresini Racing si sono sfidati nel CIV e poi si sono contesi anche il titolo della Moto3 nel 2018.

"Non sapevo neanche in che posizione fossi. Sono passato sul traguardo e ho visto che un tempo diventava rosso sul megaschermo, ma non ho fatto in tempo a capire se fosse il mio. Comunque ero contento, perché avevo fatto un bel tempo e pensavo di poter essere messo bene, anche se non sapevo quanto. Al secondo megaschermo ho visto che ero secondo e non mi sembrava possibile. Poi in pole c'è Diggia ed è bello perché corriamo contro fin da piccoli e siamo arrivati fino in MotoGP".

Luca Marini, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pur partendo così davanti, non si aspetta una gara semplice, perché ci sono alcuni piloti che probabilmente hanno un passo superiore alla media, ma poi gli altri sono tutti molto vicini tra loro. Con la speranza poi che la pioggia non ci metta di nuovo lo zampino.

"Domani sarà dura, ma speriamo almeno in un meteo normale. Che sia asciutto o bagnato, ma che non sia misto. Mi piacerebbe riuscire a fare una bella gara e i più veloci secondo me sono Pecco (Bagnaia), Aleix (Espargaro) ed Enea (Bastianini). Io non sono messo male, alla fine riesco a girare sull'1'46" alto-1'47" basso di passo, però poi in gara si va sempre un po' più piano, quindi penso che saremo in molti tutti attaccati".

Il suo capo tecnico Matteo Flamigni pensa già in grande, ma "Bez" per il momento preferisce rimanere prudente: "Una vittoria non saprei, ma un podio è quello che voglio più di ogni altra cosa e cercherò di lavorare al massimo per ottenerlo".

Oggi c'è stata anche il ritiro del numero 46 del suo mentore Valentino Rossi, che sembra averlo colpito molto: "La cerimonia per Vale mi ha messo felicità, ma fa anche un po' tristezza veder sparire il 46. E' il suo numero, quindi è giusto, ma ora è finita veramente".

Quel che è certo è che sembra aver giovato della presenza del "Dottore" nel suo box: "Mi piacerebbe molto averlo più spesso, ma giustamente ha anche i suoi impegni. Credo che dopo 26 anni ci sta che se ne stia un po' a casa".

Infine, ha detto la sua anche la notizia del giorno, la quarta operazione a cui si sottoporrà Marc Marquez la settimana prossima: "Mi dispiace, perché non è bello quando un pilota si fa male. Però si capiva che c'era qualcosa che non andava da alcune gare. La caduta di oggi sicuramente non lo ha aiutato, ma era già da un pezzo che faceva fatica. Speriamo che si riesca a rimettere, perché è un bravissimo pilota".