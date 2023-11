MotoGP | Bezzecchi: "Voglio essere protagonista da qui a Valencia"

Ultime tre gare della stagione 2023 per il Mooney VR46 Racing Team con Marco Bezzecchi e Luca Marini pronti a dire la loro nel gruppo dei più veloci. Marco, attualmente terzo nella generale (310 punti ndr), è uno dei contendenti al titolo insieme a Bagnaia e Martin. Luca, invece vuole recuperare posizioni in classifica e chiudere in crescendo.



Solido, nonostante la condizione fisica precaria, grazie ad importanti piazzamenti nel trittico Indonesia-Australia-Thailandia, Marco torna al lavoro in sella alla Ducati Desmosedici GP per lottare con i più forti ed essere tra i protagonisti del finale di stagione su uno dei suoi tracciati preferiti. Per lui weekend al via già giovedì con una foto celebrativa del finale di Campionato, ai piedi delle Petronas Towers, insieme agli altri piloti ancora matematicamente in lotta per il titolo.

"Avere una settimana completa di recupero dopo tre settimane molto impegnative, come le precedenti, è stato un vero toccasana. Ho riposato, recuperato il più possibile, ricaricato le batterie e sono pronto ad affrontare questo finale di stagione al meglio. Sepang, insieme a molte altre piste di questa fase finale di stagione, è tra le mie preferite. Molto veloce, con lunghi rettilinei, un aspetto che potrebbe essere favorevole al nostro pack tecnico. Non sarà facile, ma daremo il massimo per essere tra i protagonisti da qui a Valencia", ha detto Bezzecchi.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team



Obiettivo classifica condiviso anche da Luca (P8 nella generale con 164 punti ndr), altro estimatore della pista alle porte di Kuala Lumpur dove ha trionfato per la prima vittoria nel Mondiale (2018, Moto2 ndr). Reduce dalla P2 nella Sprint in Thailandia, vuole chiudere la stagione al meglio.

"Sono sempre contento di tornare a Sepang, una delle mie piste preferite e dove ho conquistato la mia prima vittoria assoluta nel Mondiale nel 2018 in Moto2. Sono sempre andato forte qui, riuscendo ad adattarmi alle temperature, spesso davvero proibitive. Con la spalla va meglio, in Thailandia abbiamo gestito bene la gara del sabato e le condizioni climatiche, mentre in gara abbiamo fatto più fatica. Le sensazioni sono comunque positive. Saranno tre settimane impegnative, l’obiettivo è chiudere la stagione in crescendo e raccogliere il massimo possibile", ha aggiunto Marini.