MotoGP | Bezzecchi: "Vero che la GP23 ha più trazione, ma è un problema in ingresso"

Il weekend di Mandalika è stato probabilmente il migliore della stagione 2024 per Marco Bezzecchi, perché il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha avuto modo di confermarsi costantemente al vertice. Dopo aver centrato una bellissima prima fila, ha chiuso al quarto posto nella Sprint ed al quinto nella gara lunga, anche se forse c'è anche un pizzico di rammarico per un podio che poteva essere alla portata e invece è sfumato.

Sabato ci si è messa una sbacchettata nel tratto più veloce della pista, che ha mosso le pastiglie dei freni della sua Ducati, facendolo ritrovare praticamente senza leva alla curva 10. Una situazione che il riminese ha gestito alla grande, riuscendo ad evitare per un soffio Pecco Bagnaia, ma che lo ha fatto scivolare al quarto posto proprio quando sembrava poter attaccare il leader della Sprint. Nella gara lunga invece è stato un problema al via a condizionare la sua gara.

"Sfortunatamente, anche oggi ho avuto un problema con l'abbassatore anteriore alla partenza, quindi ci manca sempre qualcosina per fare un weekend davvero buono, ma la gara è stata buona, quindi devo essere felice", ha spiegato Bezzecchi a fine giornata.

Avendo perso delle posizioni al via, la scelta della gomma anteriore soft si è rivelata un pochino più problematica del previsto, anche se Marco ha sottolineato che per lui si trattava di un'opzione praticamente obbligata, viste le caratteristiche del circuito dell'Isola di Lombok e quelle della sua Ducati.

"Era una scelta molto chiara per me: quando metto la dura all'anteriore, mi permette di frenare forte, ma su questa pista, specialmente nel T2 e nel T4, dove devi avere tanta velocità di percorrenza, il posteriore spinge tantissimo sull'anteriore. Se avessi messo la dura, sarei sempre stato in sottosterzo ed avrei generato parecchio graining. Penso che la dura l'avrei distrutta più della soft, quindi la scelta della soft per me era chiara fin dall'inizio, perché con la dura non riuscivo a far girare la moto e la cosa si vedeva anche nei tempi", ha spiegato.

"Il problema è stato che alla partenza mi sono trovato indietro e con la soft stare dietro ad un'altra moto per tutta la gara è molto critico. Quando ho provato a passare Morbidelli, avevo un bisogno disperato di riuscirci. Il sorpasso è stato una merda, perché ho buttato la moto dentro, ma non sono riuscito a fermarla. Poi non ho più avuto la possibilità di riprovarci, perché ero veramente al limite con l'anteriore".

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo la gara, Pecco Bagnaia ha spiegato di aver avuto delle grosse difficoltà a superare Bezzecchi, sottolineando soprattutto il fatto che la GP23 ha più trazione rispetto alla GP24. Cosa che ha confermato anche il pilota della Pertamina Enduro VR46, aggiungendo però che questo finsce anche per essere uno dei grossi limiti della moto di cui dispone quest'anno.

"Sì, è vero, ma la trazione in ingresso di curva è un grosso problema per noi. La GP24 si ferma meglio ed è migliore a livello di turning, ma è vero che in trazione ha qualcosina in meno rispetto alla GP23. Quando abbiamo una gomma nuova sull'anteriore possiamo provare a stare con loro in inserimento di curva e poi probabilmente noi guadagnamo qualcosina in uscita. Ma quando cala il grip sull'anteriore, noi siamo rovinati. La loro moto però gira talmente bene che non hanno bisogno di trazione: riescono a portarsi dietro la velocità in ingresso ed in percorrenza, quindi possono essere dolci con l'apertura del gas", ha spiegato Bezzecchi.

"Per me è una questione di caratteristiche. La nostra moto ha più grip quando sei sull'angolo di piega, ma per fermare la moto e per inserirla in curva è un problema. Soffriamo questo aspetto e tutti i piloti che guidano la GP23 si lamentano dello stesso problema. Ci sono piste in cui ne risentiamo di più ed altre in cui invece riusciamo a gestire di più la cosa, ma in generale le caratteristiche della moto sono queste", ha concluso.