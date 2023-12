MotoGP | Bezzecchi: "Valentino non pretende, è sempre pronto ad aiutare"

Marco Bezzecchi ha vissuto la sua seconda stagione nella classe regina con la Mooney VR46, ottenendo tre vittorie e conquistando il terzo posto in campionato. L'italiano ha scelto di rimanere con la VR46, anche se con una moto vecchia di un anno, per il 2024, nonostante gli sia stato offerto un contratto con il Prima Pramac Racing, che gli avrebbe garantito una Desmosedici GP identica a quelle del team ufficiale.

Bezzecchi ha spiegato che parte della sua decisione è dovuta al gruppo umano che avrebbe lasciato. Sebbene il proprietario, il nove volte campione del mondo Valentino Rossi, non abbia un approccio diretto alla gestione quotidiana del team VR46, rimane coinvolto con tutti i membri della sua Academy anche al di fuori della pista per aiutarli a continuare a crescere.

Quando Motorsport.com gli ha chiesto in un'intervista esclusiva come affronta la pressione di essere associato al team di Rossi, Bezzecchi ha detto che "è più che altro un privilegio" per il sostegno che riceve dalla leggenda della MotoGP.

"Beh, è così. La pressione c'è, ma è normale in ogni sport", ha esordito. "Quando si arriva ad un livello alto, si devono fare delle prestazioni e affrontare delle pressioni. Si sa che prima o poi le pressioni arriveranno".

"Quindi, è normale. Ma io sono fortunato perché corro con la squadra di Vale già dalla Moto2. Penso che sia più un privilegio che una pressione perché alla fine Vale ha lavorato con me per molti anni e mi ha aiutato ogni volta".

"Non è un proprietario di squadra che pretende. Vuole che tu vada forte, ma se sei in difficoltà è il primo che viene ad aiutarti, insieme alla squadra ovviamente. Ma si tratta pur sempre di un team satellite. Questo fa la differenza nella MotoGP. Quando sei in un team ufficiale, è un modo diverso di lavorare, è un modo diverso di affrontare le gare, i test, tutto".

"È normale. Fa parte del lavoro. Dopo rappresenti un marchio e ora rappresento solo una squadra... Dico 'solo una squadra', anche se VR46 è anche un marchio".

Bezzecchi sarà affiancato da Fabio Di Giannantonio nella prossima stagione, che diventerà così il primo pilota non appartenente alla VR46 Riders Academy a correre con la squadra.