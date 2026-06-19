MotoGP | Bezzecchi va forte, ma c'è un piccolo allarme: "Dopo 3-4 giri le botte di Balaton si fanno sentire"

Secondo a 91 millesimi dall'Aprilia di Ai Ogura. Marco Bezzecchi ha iniziato bene il fine settimana del Gran premio di Repubblica Ceca che si tiene questo fine settimana a Brno.

Il leader del Mondiale, dopo una mattinata in apparenza complessa, ha cambiato marcia nel turno pomeridiano, infliggendo distacchi importanti a tutti coloro che lo hanno seguito e si è trovato a meno di un decimo dal giapponese di Trackhouse.

"E' andata abbastanza bene. E' vero che stamattina sembrava che fossimo in difficoltà e lo eravamo. Ma a avevamo provato a fare un lavoro un po' diverso dal solito. Poi nel pomeriggio questo ha funzionato e sono abbastanza contento", ha detto Marco nel debriefing con la stampa al termine della giornata odierna.

"E' sempre importante cercare di andare forte, è positivo essere riusciti a partire bene. Questa è una pista molto diversa da Balaton e va bene. Avere Ogura davanti ha i suoi pro e i suoi contro. E' sempre un avversario in più che ti è davanti. Però è importante avere un altro pilota Aprilia che sta nelle prime posizioni anche per vedere cosa fa di diverso dal punto di vista della guida e provare a migliorare anche io".

Le cose positive di oggi sono state solide e importanti, ma il romagnolo ha anche evidenziato un problema che pensava di non avvertire o, quanto meno, di esserne meno condizionato. Stiamo parlando dei dolori che ha sentito dopo pochi giri e che sono l'eredità dell'incidente in cui è stato coinvolto incolpevolmente a Balaton 2 settimane fa.

"L'unica nota negativa è che mi aspettavo di soffrire meno fisicamente. Ma da stamattina, dopo 3-4 giri ha iniziato a farmi male la gamba, mi si intorpidisce il piede e su questa pista in cui ci sono tante curve a destra lo sto sentendo. Pensavo di soffrire meno visto come stavo ieri. Non mi sono potuto allenare normalmente come al solito e credo che anche questo non aiuti. Sicuramente c'è un po' di strascico della botta di Balaton. Però dai, spero che le cose migliorino in questi giorni".

Non solo il giro secco. Bezzecchi è andato forte anche sul passo gara, ed è quello che più conta, considerando che i punti vengono assegnati nella Sprint e, soprattutto, nella gara domenicale. Ma a suo avviso il lavoro da fare è ancora tanto, perché è necessario ottimizzare la moto per poter fare altri passi avanti in vista di domenica.

"Il passo... Sono abbastanza contento. Per quanto riguarda le mie sensazioni non sono messo male, ma c'è tanto da lavorare perché l'usura delle gomme è tosta da capire, le temperature sono alte e quindi non mi voglio sbilanciare troppo. Ma sono contento di come siamo partiti".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Al vaglio degli organizzatori del campionato e dei team c'è la possibilità di togliere gli abbassatori in partenza. Bezzecchi ha preferito non dare giudizi netti e definitivi, sottolineando però come i piloti debbano avere il tempo necessario per capire bene cosa comporti questa novità e anche prendere di nuovo confidenza con la mancanza di un sistema che è in uso da anni.

"Partire senza l'abbassatore? Non lo so. Ho provato una sola partenza. Dovrei fare diverse prove. Per me conta il pilota anche con gli abbassatori, perché si sposta il limite ancora più in alto. Io quando sono entrato in MotoGP c'erano già. Magari alla fine del prossimo weekend di gara avrò le idee più chiare a tal riguardo".

"Io credo sia giusto provare a lavorarci ancora un po'. Si tratta di un cambio in corso e credo che sia necessario avere un po' di tempo per prendere le misure. E' un attimo magari prendere un ban per averlo usato, quando in realtà è solo questione di abitudine e di tempistiche nel compiere certe operazioni. E' un'idea che ci sta, bisogna valutarla dopo aver provato un po' di volte".

"Secondo me serve tempo e serve a tutti. E' più sicuro darci tempo per capire bene le cose, piuttosto che toglierli rapidamente e poi viene fuori magari qualcosa di sbagliato, un errore che poi possiamo pagare. Io faccio la MotoGP dal 2022 e l'abbassatore c'è da tanti anni. Ora sembra che sia colpa solo dell'abbassatore... Può esserlo, come non esserlo. Per me non è solo quello il problema. Io preferirei fare qualche prova in più. Poi se lo vorranno togliere io mi adatterò. Ma spero di avere il tempo per farmi un'idea solida".