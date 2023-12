MotoGP | Bezzecchi: “Un anno fa avrei firmato per fare terzo!”

Non c’è due senza tre per Ducati, che nella stagione 2024 ha fatto incetta di successi, firmando una storica tripletta nella classifica generale dopo la gara di Valencia. Pecco Bagnaia ha battuto Jorge Martin vincendo il titolo per il secondo anno consecutivo, ma la Casa di Borgo Panigale ha trionfato su tutti i fronti, con lo spagnolo del team Pramac vicecampione del mondo. Anche Marco Bezzecchi ha fatto la sua parte, mettendosi al collo la medaglia di bronzo con il terzo posto conquistato in sella alla Desmosedici del team VR46.

Il pilota di Viserba è stato per questo uno dei grandi protagonisti dell’evento “Campioni in festa”, che si è svolto a Bologna per festeggiare il 2023 incredibile di Ducati. Presenti i campioni del mondo e anche i piloti che hanno portato alla Rossa di Borgo Panigale i record. Tra questi c’era proprio Bez, che rivela di essere andato oltre le aspettative.

Infatti, quando Motorsport.com, presente all’evento, gli ha chiesto se a inizio stagione avesse firmato per chiudere terzo nel mondiale, non ha dubbi nel rispondere: “Avrei sicuramente firmato per arrivare terzo per il mondiale. Ovviamente col passare delle gare avrei voluto di più, ma se pensiamo solo a inizio stagione, avrei firmato? Ti dico sì”.

Certo, il campionato non è stato semplice. Ha iniziato in maniera scoppiettante con la sua prima vittoria in MotoGP nel Gran Premio d’Argentina, seguita dai successi in Francia e in India. Poi l’infortunio in allenamento ha cambiato un po’ la faccia alla sua stagione, mettendolo in difficoltà nel momento più impegnativo: la trasferta asiatica, con tutte le gare ravvicinate, non ha aiutato il recupero. Tuttavia, Bezzecchi scrolla le spalle e pensa che anche questo sia parte del gioco, ma è pronto a rifarsi il prossimo anno.

“Per il 2024 le aspettative sono sempre basse, ho imparato questo nella vita”, afferma. “Però massimo impegno e consapevolezza di essere abbastanza bravi. Però cercheremo di far bene. Bisogna cercare di limitare gli infortuni il più possibile, ma è uno sport dove ci si fa male, per allenarsi veramente bene bisogna andare in moto. Quindi l’infortunio fa parte del gioco. Ora fisicamente sto bene e sarò in forma per l’inizio della stagione”.

Photo by: Ducati Corse Marco Bezzecchi, Panigale V4 2023 Racing Replica

La nuova stagione è più vicina di quanto si pensi. I test di Valencia di fine novembre sono stati un bell’assaggio di quello che vedremo nel 2024 e anche i piloti hanno potuto avere una prima presa di contatto con le moto nuove. Anche Bezzecchi ha potuto provare, anche se per un solo giorno, la Desmosedici GP23, la moto che userà la prossima stagione: “La moto è un po’ diversa e devo capirla un po’. Sai, hai molti automatismi dopo un anno, quando poi trovi la stessa moto ma con delle differenze che sono nei dettagli, non è semplice. Poi ho avuto un solo giorno per provarla, ma mi è piaciuta molto, sicuramente sarà una grande moto”.

Le novità in Casa Ducati non riguardano solo la moto, ma anche i piloti. Tra questi c’è Marc Marquez, che correrà con il team Gresini e ha già dato prova di essere a suo agio nei test. Bez, che proprio con lo spagnolo ha avuto qualche screzio a Valencia, pensa però che possa essere un avversario tosto e utile allo stesso tempo per confrontare dati: “Marc è un pilota fortissimo, sarà sicuramente d’aiuto vedere i suoi dati. La discussione? Ci siamo già chiariti”. Per quanto riguarda il suo amico Franco Morbidelli: “Lo vedo bene, sicuramente la Ducati è una moto molto diversa dalla Yamaha. Avrà un percorso di adattamento come tutti, ma lo vedo bene”.

Non solo Desmosedici. Anche su strada, gli appassionati potranno sentirsi come Bez perché Ducati ha rilasciato la versione Replica della Panigale V4 VR46, proprio con la livrea di Marco Bezzecchi: “È molto bello avere una replica mia, la moto è bellissima. Secondo me sta veramente bene verniciata così. Già la Panigale è molto bella, così lo è ancora di più. Sono molto orgoglioso di avere una moto replica, è una bella fortuna. Ora non vedo l’ora di averla a casa!”.