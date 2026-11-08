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MotoGP | Bezzecchi trionfa in Qatar, Marquez chiude 2° e rimanda la festa Mondiale a Portimao

Il pilota dell'Aprilia comanda dall'inizio alla fine e centra la sua sesta vittoria stagionale. Marc invece parte in maniera accorta e viene fuori alla distanza, ma il secondo posto, sommato al 7° di Martin, non gli basta per chiudere i conti. Sul podio c'è anche Raul Fernandez, che precede Ogura e Bastianini. Problemi di pressione per Acosta.

Matteo Nugnes

Modificato: 8 nov 2026, 17:15

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Marc Marquez dovrà aspettare almeno altre due settimane per festeggiare la sua decima corona iridata. Per farlo stasera a Lusail aveva un solo risultato a disposizione, la vittoria (oltre ad uno zero del rivale Jorge Martin), ma questa volta ha trovato sulla sua strada un Marco Bezzecchi implacabile, che ha imposto al Gran Premio del Qatar di MotoGP un ritmo che era in grado di reggere solo lui.

Il pilota dell'Aprilia ha reagito nel migliore dei modi alla delusione del contatto con Marquez che lo aveva portato ritiro della Sprint di ieri e si è portato a casa la sua sesta vittoria stagionale. Un risultato che gli permette anche di rimanere aggrappato ad una speranza aritmetica nella corsa al titolo, anche se per appena un punto.

Il riminese stavolta non ha fatto prigionieri: ha preso il comando delle operazioni fin dalla prima curva e lo ha mantenuto fino alla bandiera a scacchi. Solo Raul Fernandez ha provato a tenere il suo stesso passo, ma c'è riuscito solo per circa metà gara, perché oggi c'era poco davvero poco da fare contro un "Simply the Bez" in grande spolvero, che ha meritato ampiamente un successo che ha anche permesso all'Aprilia di riportarsi a -8 dalla Ducati nella classifica Costruttori.

Alle spalle di Bezzecchi alla fine ha chiuso Marc Marquez, che dopo un avvio di gara nel quale ha gestito parecchio, con l'intento di preservare i suoi pneumatici, è venuto fuori alla distanza. Il pilota della Ducati si è ritrovato addirittura quarto nelle prime fasi della corsa, poi ha approfittato del fatto che Pedro Acosta gli ha dato strada per provare a rialzare la pressione della gomma anteriore della sua KTM e cercare di evitare una penalità.

Una volta terzo, il nove volte campione del mondo ha cambiato ritmo e si è messo in caccia almeno di Raul Fernandez. A poche tornate dal termine poi ha raggiunto il pilota del Trackhouse Racing e lo ha letteralmente sverniciato sul rettilineo di partenza, favorito dal fatto che il connazionale era stato costretto a passare su una mappa conservativa per essere sicuro di avere carburante fino alla bandiera a scacchi.

L'appuntamento con il Mondiale, dunque, è solo rimandato per il #93, che a Portimao potrebbe addirittura chiudere nella Sprint se riuscisse a guadagnare due punti nei confronti di un Jorge Martin che ha visto salire il suo ritardo in classifica a 60 punti. Il madrileno dell'Aprilia ha stretto i denti anche oggi per la frattura del radio destro, ed è riuscito a portarsi a casa i punti preziosi del settimo posto. Fare di più in una gara così lunga e pesante dal punto di vista fisico era impossibile nella sua condizione, anche se ora il sogno iridato rimane più nei numeri che come una possibilità concreta.

Tornando a scorrere la classifica, dopo essersi arreso a Marquez, Raul Fernandez è riuscito almeno a difendere il terzo posto dal suo compagno di box Ai Ogura, ottenendo così il suo sesto podio stagionale. I problemi di Acosta con la pressione delle gomme invece non hanno mai trovato una soluzione, con il pilota della KTM che ha continuato a cedere posizioni fino a chiudere sesto, alle spalle anche dell'altra RC16 di un ottimo Enea Bastianini, questa volta capace di stare tutta la gara nel gruppetto dei migliori.

Detto del settimo posto, stupisce vedere solo ottavo Fabio Di Giannantonio dopo l'ottimo secondo posto della Sprint. La gara del pilota della Pertamina Enduro VR46 è stata condizionata però dalla manovra aggressiva con cui Raul Fernandez è entrato ad Ogura alla prima staccata, obbligando il giapponese a rialzare la sua moto, finendo così per portare largo un "Diggia" che però poi non ha mai trovato il ritmo per stare con i migliori.

La migliore delle Honda è stata invece quella di Johann Zarco, nono per i colori del Team LCR, con il quadro dei piloti italiani che si conclude con l'11° posto di Franco Morbidelli. Pecco Bagnaia e Luca Marini, infatti, non hanno potuto essere della partita: il pilota della Ducati ha subito una doppia frattura del piede destro in un incidente con Fermin Aldeguer avvenuto nella Sprint di ieri, mentre quello della Honda si è arreso perché è dall'Australia che si tira dietro una pesante debilitazione dal punto di vista fisico.

La classifica finale del GP del Qatar

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti 1 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 22

41'29.173

171.1 25 2 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 22

+3.083

41'32.256

3.083 170.9 20 3 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 22

+3.614

41'32.787

0.531 170.9 16 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 22

+4.885

41'34.058

1.271 170.8 13 5 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 22

+6.948

41'36.121

2.063 170.7 11 6 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 22

+7.413

41'36.586

0.465 170.6 10 7 J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 22

+14.023

41'43.196

6.610 170.2 9 8 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 22

+15.517

41'44.690

1.494 170.1 8 9 J. Zarco Team LCR 5 Honda 22

+16.257

41'45.430

0.740 170.0 7 10 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 22

+17.958

41'47.131

1.701 169.9 6 11 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 22

+20.275

41'49.448

2.317 169.7 5 12 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 22

+20.576

41'49.749

0.301 169.7 4 13 M. Viñales Tech 3 12 KTM 22

+21.095

41'50.268

0.519 169.7 3 14 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 22

+28.734

41'57.907

7.639 169.2 2 dnf B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 16

+6 Giri

31'01.657

6 Giri 166.4 Ritirato dnf D. Moreira Team LCR 11 Honda 15

+7 Giri

28'56.916

1 Giro 167.2 Ritirato Guarda i risultati completi

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