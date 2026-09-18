MotoGP | Bezzecchi spiega: "Ho fatto casino con la bandiera rossa e il giro secco, ma è stata una buona giornata"

"Sto un po' meglio. Il ginocchio continua a farmi faticare. Ma è innegabile che sto meglio". La prima buona notizia del fine settimana del Red Bull Ring per quanto riguarda Marco Bezzecchi è legata alla sua condizione fisica: le cose, anche se lentamente, stanno migliorando, sebbene il ginocchio continui a essere un problema.

Che il pilota di Aprilia Racing fosse in miglioramento costante è una non notizia, ma lo diventa in seguito alla caduta che ha avuto al primo giro del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini andato in scena la scorsa settimana a Misano Adriatico.

Oggi Marco non è andato oltre il nono tempo, comunque qualificato per la Q2 di domani. Però ha oggettivamente fatto fatica a stare in Top 10. In un primo momento, tutto lasciava pensare che potesse avere incontrato difficoltà a livello di assetto e di feeling con la moto. Invece il romagnolo ha spiegato molto bene quale sia stato il problema che lo ha condizionato nella parte finale delle pre-qualifiche di questo pomeriggio.

"E' stata una giornata buona. E' vero, forse i time attack sono stati più complicati rispetto agli ultimi 2 fine settimana, e gli ultimi 2 venerdì, però è più perché ho fatto casino io con la bandiera rossa. Dopo sono voluto rientrare con la stessa gomma ma ho sbagliato e mi sono fermato per cambiarla. Diciamo che nel time attack non sono stato super preciso, però è stata mediamente una buona giornata".

"Secondo me con la bandiera rossa ho valutato male io la situazione. Sono voluto rientrare con la stessa gomma per poi sbagliare subito il giro e ho sprecato il giro. Questo mi ha portato a non poter fare le cose con più calma prima di sfruttare la seconda gomma nuova. Però va bene lo stesso".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Non penso sia questa la giornata cruciale. E' importantissima di sicuro perché bisogna lavorare al meglio per cercare di tornare al meglio e dove si vuole. Per ora tutto normale, niente di eclatante. Ma le giornate più importanti sono domani e domenica".

Oggi Pedro Acosta è stato il riferimento assoluto della giornata. Primo nelle Libere 1 e primo anche nelle pre-qualifiche. Per altro con margine sui diretti rivali. A impressionare è stata la sua facilità nell'adattarsi alla pista e alla moto usando una gomma media al posteriore.

"Acosta è partito forte da subito. Ha fatto tanti giri veloci ed è per ora sicuramente il più veloce. Però sai, speriamo di riuscire ad avvicinarci. Ma in questo momento è più veloce. E' importante partire bene e Pedro sarà velocissimo anche domani. E' partito molto bene e di solito poi per il giorno successivo si fa un passo avanti. Noi dobbiamo farne due per arrivare a lui".

Guardando i cronologici, Bezzecchi ha notato un divario da Acosta - ma anche dal compagno di squadra Jorge Martin - nel secondo settore. E' in quella parte della pista dove dovrà cercare di migliorare in modo più consistente.

"Speriamo di riuscire ad avvicinarci un po'. Mi manca qualcosa nel secondo settore nei confronti di Pedro e Martin, ma a parte Acosta siamo tutti piuttosto vicini".