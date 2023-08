MotoGP | Bezzecchi: "Tanti si lamentano, ma le cose non cambiano"

Tra i più arrabbiati dopo la carambola al via della Sprint del Gran Premio d'Austria c'è senza ombra di dubbio Marco Bezzecchi. Il pilota della Mooney VR46 si è ritrovato a fare i conti con il suo secondo zero consecutivo dopo quello della gara lunga di Silverstone. Se quello in Gran Bretagna era stato un suo errore, questa volta però il riminese si è ritrovato a fare le spese di un incidente che si è innescato alle sue spalle.

Jorge Martin e Fabio Quartararo sono entrati in collisione, spingendo l'Aprilia di Maverick Vinales contro alla Ducati di Bezzecchi, che poi sull'altro lato ha trovato la Desmosedici GP di Johann Zarco, con "Bez" che quindi è stato letteralmente sbalzato dalla sella.

"Subito dopo l'incidente non sapevo esattamente cosa fosse successo, ma quando ho visto il video ho capito", ha detto Bezzecchi quando ha incontrato i media a fine giornata. Quando però gli è stato domandato cosa avesse capito, è stato piuttosto criptico: "La mia opinione non serve a niente. Mi sembra che di opinioni di piloti che si lamentano ce ne sono parecchie, ma non mi sembra che le cose cambino. Si vede chiaramente dal video, guardatelo bene e traete le vostre conclusioni".

Anche se non lo dice apertamente, la sensazione è che la sua rabbia sia rivolta a Martin, anche se un'eventuale penalità al madrileno (i commissari hanno detto che avrebbero investigato l'accaduto dopo la gara, ma al momento non ci sarebbero provvedimenti) non avrebbe migliorato il suo umore.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"A me dispiace per me, per la mia gara. Io volevo fare la mia gara, invece ho fatto 300 metri e poi sono stato cannonato. La penalità non sono io che la devo decidere e non mi interessa. Però per me è sbagliato decidere dopo la gara, dovrebbero farlo durante la gara".

Tra le altre cose, è uscito anche dolorante dall'incidente: "Mi dispiace anche che mi sono fatto male, perché domani magari mi condiziona la gara. Non c'è niente di rotto, ma mi sono arrivate quattro moto addosso, quindi mi fanno un po' male tutte e due le spalle. Sulla destra sono stato colpito dal manubrio di Maverick, mentre sulla sinistra ho preso un colpo piuttosto forte a terra. Se non ci fosse stato nessun'altro, dopo il contatto con Maverick forse sarei riuscito a rimanere in piedi, ma purtroppo lì c'era anche Zarco e quando l'ho colpito ho fatto una specie di front flip".

Il rimprovero che fa a se stesso invece è quello di non essere riuscito a fare meglio del settimo posto in griglia, nonostante avesse un potenziale maggiore: "Questa è la cosa per cui sono più arrabbiato come me stesso, perché se avessi fatto un tempo migliore forse avrei evitato questa situazione alla prima curva. Sapevo di poter essere veloce, ma forse ci ho provato troppo ed ho commesso troppi errori in qualifica. Nel primo giro ho toccato il verde, quindi ci ho dovuto riprovare e c'erano le bandiere gialle. Poi ho cambiato gomma ed ho toccato di nuovo il verde. Nell'ultimo tentativo poi non sono riuscito a fare un giro buono come ieri, ma ci ho provato troppo e questo è stato il mio errore".