MotoGP | Bezzecchi: "Sulla GP23 non sono a mio agio come sulla GP22"

Marco Bezzecchi sembra ripercorrere le orme di Enea Bastianini. L'attuale pilota ufficiale della Ducati era stato la rivelazione della stagione 2022, conquistando quattro vittorie e battagliando per il Mondiale in sella ad una vecchia Desmosedici GP21. Lo scorso anno il testimone è passato al portacolori della Pertamina Enduro VR46, che alla seconda stagione in MotoGP ha vinto 3 GP, cui ha sommato anche una Sprint, facendo la differenza soprattutto nella prima parte della stagione con la GP22, prima di fratturarsi una clavicola in un incidente in allenamento al Ranch.

Il primo anno da pilota ufficiale di "Bestia" è stato complicatissimo, soprattutto a causa degli infortuni, ma anche perché non è mai riuscito a trovare il feeling giusto con la GP23. E anche questa cosa, così come la moto dello scorso anno, sembra essere passata in "eredità" al collega romagnolo, che ha vissuto tre giornate molto complicate a Sepang, chiudendo solamente con il 17° tempo assoluto, staccato di oltre 1"3 dal miglior tempo del campione del mondo Pecco Bagnaia, che però è sceso ampiamente sotto al precedente record del tracciato.

"Bez" è incappato anche in tre cadute, una in ogni giornata, ma non si è nascosto dietro ad un dito, ammettendo che sta facendo piuttosto fatica ad adattarsi ad una moto che è decisamente diversa rispetto a quella con cui aveva fatto faville un anno fa. Una cosa che forse fa anche un po' male pensando al fatto che per rimanere con la squadra di Tavullia ha rinunciato alla GP24, la nuova creatura del reparto corse di Borgo Panigale, che ha subito mostrato un potenziale impressionante.

"Non sono per niente soddisfatto di questi test. Abbiamo provato di tutto qui a Sepang, ma non mi sento a mio agio sulla moto come vorrei. Ho più problemi del previsto. Fondamentalmente, la differenza è la coppia. Ho ancora problemi ad adattare il mio stile di guida. Anche la frenata è diversa. Inoltre, non riesco a 'sentire' la gomma anteriore come vorrei", ha detto Bezzecchi.

"Non riesco a scaricare la potenza a terra perché, come ho detto, il motore è diverso. Purtroppo ho difficoltà in entrata ed in uscita di curva. In ogni caso, spero di riuscire a trovare la mia strada, perché era solo il primo test, il primo contatto", ha aggiunto.

Vedere però che gli altri piloti che guidano la sua stessa moto sono riusciti ad essere competitivi (Alex Marquez ha chiuso quarto, scendendo sotto all'1'57", e il suo nuovo compagno Fabio Di Giannantonio è stato il più veloce nella simulazione di Sprint) sembra essere uno sprone a cercare una strada per sfruttare quel potenziale che innegabilmente c'è nella Rossa dello scorso anno. Anche perché si tratta della stessa moto con cui lo scorso anno Bagnaia e Jorge Martin hanno fatto primo e secondo nel Mondiale.

"La verità è che sono stati tre giorni difficili. Non appena ho attaccato, non sono riuscito a guidare con la stessa efficacia. Sono anche caduto due volte durante il time attack. La Ducati ha molti punti di forza ed è competitiva. Devo quindi adattare il mio stile di guida alla GP23 e cercare di trovare una base solida. La moto è forte, gli altri piloti lo dimostrano. Quindi sono io che devo adattarmi", ha concluso.