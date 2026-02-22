MotoGP | Bezzecchi: "Sono tra i favoriti? Penso solo a cominciare meglio, poi vediamo"

Testa bassa e pedalare. E' questo l'approccio con cui Marco Bezzecchi vuole iniziare la stagione 2026 della MotoGP. Non sono bastati il grande finale del 2025, con due vittorie consecutive, ed un pre-campionato da protagonista, concluso con il miglior tempo ed il record della pista nella seconda giornata dei test di Buriram, per convincere il pilota dell'Aprilia di essere pronto per lottare per il titolo fin dalla prima gara, che si disputerà proprio in Thailandia tra una settimana.

Il campione in carica Marc Marquez lo ha messo in cima alla lista degli avversari da tenere d'occhio, ma "Simply the Bez" sembra non volerci sentire da quell'orecchio: "Io cerco sempre di tenere le aspettative basse. Al momento non sappiamo ancora se la moto sia meglio di quell'anno scorso, perché con quella avevamo fatto 22 gare e con questa solamente due test. E' chiaro che i miglioramenti sembra che ci siano, ma è troppo presto per dare un giudizio: io e la moto ci dobbiamo conoscere meglio e lavorare sempre meglio insieme. Mi piacerebbe essere uno dei favoriti come dice Marc, ma non mi sento più favorito di lui, di suo fratello o di Pecco, perché loro sono già parecchi anni che lottano sempre per le posizioni che contano", ha detto il riminese.

"Il mio obiettivo, tenendo in considerazione le mie aspettative basse, è cercare di fare un po' meglio all'inizio rispetto all'anno scorso, perché nelle prime gare non abbiamo raccolto quello che avremmo potuto. E' chiaro che la situazione era diversa, ma ci sono state delle lacune sia da parte mia che da parte del team, quindi l'obiettivo è cercare di iniziare un po' meglio. Poi magari nel corso della stagione sono aperto a cambiare i miei obiettivi, ma per il momento non voglio neanche fasciarmi troppo la testa perché abbiamo fatto solo due test", ha aggiunto.

Nel pomeriggio di oggi si è anche reso protagonista di una simulazione di gara che ha impressionato, perché ha coperto ben 20 giri con un tempo medio di 1'30"6, me nei primi 14 aveva tenuto un ritmo ancora più sostenuto. Anche in questo caso però Marco non si è sbilanciato: "Non è andata male ma, come sapete, nei test le condizioni della pista diventano molto buone, perché c'è tanta gomma, e in queste condizioni è più facile andare forte. Comunque abbiamo lavorato bene ed è stato un test positivo. Ma alla fine si tratta solo di un test e il lavoro vero inizierà il prossimo fine settimana".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Una simulazione che ha fatto proprio alle 15, orario della partenza sia della Sprint che della gara lunga del prossimo weekend, quando c'erano ben 35 gradi: "Sì, faceva caldo, ma era la scelta migliore per cercare di preparare un po' meglio la gara, almeno per sentire come sarà la temperatura. Di sicuro, sappiamo che qui le condizioni sono super dure, probabilmente anche peggio della Malesia".

Il romagnolo ha voluto dedicare anche un applauso al grande lavoro fatto a Noale nel corso di quest'inverno: "Sono davvero contento, perché abbiamo provato tante novità. In Malesia forse ne avevamo di più, ma anche qui ce ne sono state parecchie ed abbiamo trovato qualcosa di interessante in tutto quello che abbiamo provato. Ovviamente, non è stato tutto positivo, ma abbiamo imparato qualcosa da tutto. Per questo sono soddisfatto e ora finalmente si comincia, perché i test sono troppo noiosi".

Quando poi gli è stato riportato che in Ducati sono abbastanza impressionati dalla maneggevolezza che sembra avere la RS-GP, ha replicato: "Non saprei. In generale sono contento della mia moto, ma durante i test è difficile fare un confronto chiaro, perché ognuno fa un lavoro diverso: non sai mai cosa stanno provando o che gomma stanno usando. Alla fine è bene guardare i risultati dei test, perché ci serve a prepararci per il weekend di gara, ma non è fondamentale. Sono sicuro loro verranno fuori nel weekend, ma erano già veloci oggi. Alla fine siamo tutti vicini, quindi speriamo che sia così anche nel GP, per poter lottare con loro. Ma al momento è molto presto per fare un commento chiaro".

