MotoGP | Bezzecchi: "Sono curioso di scoprire questo nuovo tracciato"

Aprilia Racing è pronta a tornare in pista per il secondo appuntamento stagionale, questa volta sul tracciato inedito dell’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna.

Marco Bezzecchi arriva in Brasile con la determinazione di confermare la propria competitività e il trend positivo iniziato a Buriram, dove ha conquistato la pole position e la prima vittoria stagionale nella gara lunga.

"Sono molto contento di andare in Brasile e sono curioso di scoprire questo nuovo tracciato. Sarà sicuramente bello correre in un paese nuovo e incontrare nuovi tifosi, quindi sono molto entusiasta. Speriamo di riuscire a fare un buon weekend e di lavorare bene: la motivazione da parte di tutti non manca", ha detto Bezzecchi, che arriva in Sudamerica secondo nel Mondiale, a 7 punti di distanza dal leader iridato Pedro Acosta.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Dall’altra parte del box, Jorge Martin proseguirà il proprio percorso di adattamento alla RS-GP26, un cammino che continua a mostrare segnali incoraggianti dopo un weekend positivo a Buriram, concluso con la quarta posizione nella gara lunga.

"Ho molta voglia d’iniziare su questa nuova pista e sono fiducioso che il lavoro svolto in Thailandia ci darà una buona base per lavorare anche in Brasile. Dovremo essere molto attenti nel fornire i giusti feedback, perché una pista nuova è sempre impegnativa e ci sono molte cose da mettere a punto. Penso però che insieme alla squadra e a Marco potremo essere competitivi. Non vedo l’ora di arrivare in Brasile, è un paese che mi piace molto", ha aggiunto "Martinator".

Inaugurato nel 1974 e intitolato al leggendario pilota di Formula 1, l’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna si sviluppa su 3,84 km e presenta 14 curve che combinano lunghi rettilinei veloci con sezioni più tecniche.