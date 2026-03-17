MotoGP | Bezzecchi: "Sono curioso di scoprire questo nuovo tracciato"
Dopo aver iniziato la stagione con la pole e la vittoria nella gara lunga in Thailandia, il pilota dell'Aprilia è voglioso di misurarsi con il nuovo tracciato di Goiania, in Brasile. Nell'altro lato del box, dopo un avvio incoraggiante, Jorge Martin è pronto a portare avanti il suo percorso di recupero.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images
Aprilia Racing è pronta a tornare in pista per il secondo appuntamento stagionale, questa volta sul tracciato inedito dell’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna.
Marco Bezzecchi arriva in Brasile con la determinazione di confermare la propria competitività e il trend positivo iniziato a Buriram, dove ha conquistato la pole position e la prima vittoria stagionale nella gara lunga.
"Sono molto contento di andare in Brasile e sono curioso di scoprire questo nuovo tracciato. Sarà sicuramente bello correre in un paese nuovo e incontrare nuovi tifosi, quindi sono molto entusiasta. Speriamo di riuscire a fare un buon weekend e di lavorare bene: la motivazione da parte di tutti non manca", ha detto Bezzecchi, che arriva in Sudamerica secondo nel Mondiale, a 7 punti di distanza dal leader iridato Pedro Acosta.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Dall’altra parte del box, Jorge Martin proseguirà il proprio percorso di adattamento alla RS-GP26, un cammino che continua a mostrare segnali incoraggianti dopo un weekend positivo a Buriram, concluso con la quarta posizione nella gara lunga.
"Ho molta voglia d’iniziare su questa nuova pista e sono fiducioso che il lavoro svolto in Thailandia ci darà una buona base per lavorare anche in Brasile. Dovremo essere molto attenti nel fornire i giusti feedback, perché una pista nuova è sempre impegnativa e ci sono molte cose da mettere a punto. Penso però che insieme alla squadra e a Marco potremo essere competitivi. Non vedo l’ora di arrivare in Brasile, è un paese che mi piace molto", ha aggiunto "Martinator".
Inaugurato nel 1974 e intitolato al leggendario pilota di Formula 1, l’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna si sviluppa su 3,84 km e presenta 14 curve che combinano lunghi rettilinei veloci con sezioni più tecniche.
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